    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWolters Kluwer AktievorwärtsNachrichten zu Wolters Kluwer
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wolters Kluwer: Umsatzwachstum und positive Prognose stärken Aktienkurs!

    Der niederländische Informationsdienstleister Wolters Kluwer hat im bisherigen Jahresverlauf deutliche Zuwächse verzeichnet und sieht sich auf einem stabilen Kurs. In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent, wobei der währungsbereinigte Anstieg sogar bei sieben Prozent lag. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn konnte währungsbereinigt um 15 Prozent zulegen. Diese positiven Entwicklungen wurden am Mittwoch in Alphen bekannt gegeben.

    Das Management des Unternehmens rechnet für das laufende Jahr weiterhin mit einer bereinigten operativen Marge zwischen 27,1 und 27,5 Prozent, was mindestens dem Niveau von 2024 entspricht. Konkrete Zahlen zu Umsatz und Gewinn wurden jedoch nicht veröffentlicht. Die Aktien von Wolters Kluwer reagierten positiv auf die Aussagen zum Geschäft im dritten Quartal sowie die bestätigte Prognose. Der Kurs stieg um 3,5 Prozent auf 110,70 Euro und positionierte sich damit an der Spitze des EuroStoxx 50, etwa eine Stunde nach Handelsstart.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Wolters Kluwer NV!
    Long
    87,89€
    Basispreis
    2,12
    Ask
    × 5,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    130,74€
    Basispreis
    2,24
    Ask
    × 5,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt der Aktienkurs jedoch deutlich unter dem Jahreshoch von rund 180 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf hat der Kurs um mehr als 30 Prozent nachgegeben, was Wolters Kluwer zu einem der schwächsten Werte im EuroStoxx 50 macht. Mit einem Börsenwert von knapp 26 Milliarden Euro zählt das Unternehmen zu den Leichtgewichten im Eurozonen-Leitindex.

    Marktanalysten haben festgestellt, dass das organische Wachstum im dritten Quartal dynamischer verlaufen ist als im ersten Halbjahr, was das Vertrauen in die Aktie stärkt. Die Bestätigung der Jahresziele durch das Unternehmen trägt ebenfalls zur positiven Stimmung bei den Investoren bei. Insgesamt zeigt Wolters Kluwer eine solide Leistung in einem herausfordernden Marktumfeld und bleibt optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklungen. Die anhaltende Stabilisierung des Aktienkurses zwischen 105 und 115 Euro könnte darauf hindeuten, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist, um seine Wachstumsziele zu erreichen.



    Wolters Kluwer

    -0,23 %
    +2,34 %
    -2,28 %
    -17,10 %
    -31,99 %
    +9,72 %
    +41,95 %
    +242,36 %
    +322,41 %
    ISIN:NL0000395903WKN:A0J2R1

    Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 109,4EUR auf Tradegate (06. November 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wolters Kluwer: Umsatzwachstum und positive Prognose stärken Aktienkurs! Der niederländische Informationsdienstleister Wolters Kluwer hat im bisherigen Jahresverlauf deutliche Zuwächse verzeichnet und sieht sich auf einem stabilen Kurs. In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um …