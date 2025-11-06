Betriebsratswahl bei Fraport gestoppt: Gewerkschaftskonflikt eskaliert!

Der Hintergrund des Konflikts liegt in der Rivalität zwischen den Gewerkschaften Verdi und Komba, die um die Kontrolle des Betriebsrats kämpfen. Der Betriebsrat soll die Interessen von über 13.000 Beschäftigten der Fraport AG sowie ihrer Tochtergesellschaften vertreten. Verdi hat traditionell eine starke Präsenz bei Fraport, während Komba insbesondere bei den Vorfeldarbeitern Unterstützung findet.

Das Landesarbeitsgericht Hessen hat die laufende Betriebsratswahl beim Flughafenbetreiber Fraport gestoppt. Der Grund für diese einstweilige Verfügung sind Unregelmäßigkeiten in der Wahlvorbereitung. Die Abstimmung, die bereits am Dienstagmorgen begonnen hatte, muss nun abgebrochen werden. Ein neuer Wahltermin steht noch nicht fest, dürfte jedoch aufgrund neuer Fristen frühestens in sechs Wochen stattfinden.

Die letzten Betriebsratswahlen endeten für Verdi katastrophal: Von 39 Mandaten konnte die Gewerkschaft nur noch vier gewinnen, während Komba 31 Sitze errang. In der Folge gab es zahlreiche Strafanzeigen und Vorwürfe der Wahlmanipulation, die noch immer untersucht werden. Obwohl der damalige Betriebsrat zurückgetreten ist, bleibt er geschäftsführend im Amt.

In der aktuellen Wahl hatte der von Komba dominierte Wahlvorstand eine Liste von Verdi-Mitgliedern vollständig ausgeschlossen. Verdi klagte erfolgreich gegen diesen Ausschluss, jedoch wurde die Liste entgegen einer gerichtlichen Anweisung nicht rechtzeitig in die Wahlunterlagen aufgenommen. Dies führte dazu, dass die laufende Wahl nun abgebrochen werden muss und eine neue Abstimmung organisiert werden muss.

Die Situation ist angespannt, da sowohl der Wahlvorstand als auch die Arbeitgeber gegen die Entscheidung des Gerichts Beschwerde eingelegt haben. Sie streben an, dass eine Wahl stattfindet, bei der der Verdi-Wahlvorschlag zugelassen ist. Der Konflikt um die Betriebsratswahl verdeutlicht die tiefen Gräben zwischen den Gewerkschaften und die Herausforderungen, die bei der Vertretung der Interessen der Beschäftigten bestehen. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um zu klären, wie es mit der Wahl und der Vertretung der Mitarbeiter bei Fraport weitergeht.

