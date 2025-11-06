VERBUND AG: Ergebnisrückgang 2025 – Wasserkraft und Gewinnabschöpfung belasten

Die VERBUND AG hat für die ersten drei Quartale des Jahres 2025 eine signifikante Rückgang in ihrer Ergebnisentwicklung bekannt gegeben. Die Hauptursachen sind eine stark unterdurchschnittliche Wasserführung, die zu einer reduzierten Stromproduktion aus Wasserkraft führte, sowie die Verlängerung der Gewinnabschöpfung in Österreich. Das EBITDA fiel um 19,6 % auf 2.111,1 Millionen Euro, während das Konzernergebnis um 12,6 % auf 1.212,2 Millionen Euro zurückging. Bereinigt um Einmaleffekte betrug das Konzernergebnis 1.155,7 Millionen Euro, was einem Rückgang von 22,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die Erzeugung aus Wasserkraft war besonders betroffen: Der Erzeugungskoeffizient der Laufwasserkraftwerke lag mit 0,79 um 28 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Insgesamt sank die Stromproduktion aus Wasserkraft um 23,1 % auf 20.031 GWh. Auch die Erzeugung aus Wind- und Photovoltaikanlagen war rückläufig, mit einem Erzeugungskoeffizienten von 0,81, was 19 Prozentpunkte unter dem Planwert und 11 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert liegt. Die Gesamterzeugung aus diesen erneuerbaren Quellen verringerte sich um 131 GWh auf 1.552 GWh.