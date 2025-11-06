VERBUND AG: Ergebnisrückgang 2025 – Wasserkraft und Gewinnabschöpfung belasten
Die VERBUND AG hat für die ersten drei Quartale des Jahres 2025 eine signifikante Rückgang in ihrer Ergebnisentwicklung bekannt gegeben. Die Hauptursachen sind eine stark unterdurchschnittliche Wasserführung, die zu einer reduzierten Stromproduktion aus Wasserkraft führte, sowie die Verlängerung der Gewinnabschöpfung in Österreich. Das EBITDA fiel um 19,6 % auf 2.111,1 Millionen Euro, während das Konzernergebnis um 12,6 % auf 1.212,2 Millionen Euro zurückging. Bereinigt um Einmaleffekte betrug das Konzernergebnis 1.155,7 Millionen Euro, was einem Rückgang von 22,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Die Erzeugung aus Wasserkraft war besonders betroffen: Der Erzeugungskoeffizient der Laufwasserkraftwerke lag mit 0,79 um 28 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Insgesamt sank die Stromproduktion aus Wasserkraft um 23,1 % auf 20.031 GWh. Auch die Erzeugung aus Wind- und Photovoltaikanlagen war rückläufig, mit einem Erzeugungskoeffizienten von 0,81, was 19 Prozentpunkte unter dem Planwert und 11 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert liegt. Die Gesamterzeugung aus diesen erneuerbaren Quellen verringerte sich um 131 GWh auf 1.552 GWh.
Zusätzlich belasteten die Aufwendungen für die Gewinnabschöpfung, die in der Berichtsperiode 112 Millionen Euro betrugen, das Ergebnis. Trotz eines leichten Rückgangs des durchschnittlichen Absatzpreises für die eigene Stromerzeugung aus Wasserkraft auf 113,5 €/MWh, profitierte VERBUND von vorzeitigen Verkäufen zu hohen Großhandelspreisen. Positiv wirkte sich auch der höhere temporäre Ergebnisbeitrag im Stromnetz aus, der jedoch in den kommenden Perioden regulatorisch abgeschöpft wird.
Für das Gesamtjahr 2025 hat VERBUND seine Ergebnisausblicke angepasst. Das Unternehmen erwartet ein EBITDA zwischen 2.750 Millionen Euro und 2.900 Millionen Euro sowie ein berichtetes Konzernergebnis zwischen 1.500 Millionen Euro und 1.600 Millionen Euro. Das bereinigte Konzernergebnis wird zwischen 1.450 Millionen Euro und 1.550 Millionen Euro prognostiziert. Die Ausschüttungsquote soll zwischen 45 % und 55 % des bereinigten Konzernergebnisses liegen, wobei dieser Ausblick unter dem Vorbehalt weiterer gesetzlicher und regulatorischer Änderungen steht.
Die Verbund Akt.(A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 67,30EUR auf Tradegate (06. November 2025, 07:58 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.