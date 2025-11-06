Deutsche Beteiligungs AG macht im Quartal nur knapp einen Gewinn

Das Geschäft von DBAG besteht aus zwei Bereichen: Zum einen investiert sie in mittelständische Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Industriebranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie seit 2020 Italien. Zum anderen bietet die Gesellschaft Fondsberatung an. In diesem Bereich fiel das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Firmenwerte (Ebita) in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um neun Prozent auf 4,1 Millionen Euro. Für 2025 stehen hier seit Mitte Juli 10 bis 15 Millionen Euro im Plan./mne/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dt. Beteiligungs AG Aktie

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 23,70 auf Tradegate (06. November 2025, 07:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dt. Beteiligungs AG Aktie um -1,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Dt. Beteiligungs AG bezifferte sich zuletzt auf 460,72 Mio..

Dt. Beteiligungs AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +46,94 %/+67,35 % bedeutet.