Deutsche Beteiligungs AG macht im Quartal nur knapp einen Gewinn
- DBAG erzielt nur 0,2 Mio. Euro Gewinn im Q3.
- Nettovermögenswert je Aktie sinkt auf 35,28 Euro.
- Jahresausblick für 2025 bleibt bei 625-665 Mio. Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat auch im dritten Quartal die schwache Konjunktur zu spüren bekommen. Unter dem Strich erwirtschaftete das Unternehmen laut einer Mitteilung vom Donnerstag einen Gewinn von 0,2 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte die Beteiligungsgesellschaft noch einen Überschuss von 21,8 Millionen erzielt. Vor allem gingen die Erträge aus dem Fonds- und Investmentgeschäft deutlich zurück.
Der Nettovermögenswert je Aktie (NAV) fiel Ende September auf 35,28 Euro nach 35,78 Euro im Vorjahr. Wegen der schwierigen allgemeinen Wirtschaftslage hatte die Beteiligungsgesellschaft ihren Jahresausblick hierfür bereits Mitte Juli gesenkt und erwartet seither für 2025 einen NAV zwischen 35 und 38 Euro. Insgesamt soll es damit nun auf einen Nettovermögenswert von 625 bis 665 Millionen Euro hinaus laufen. Dieses Ziel bestätigte das Unternehmen.
Das Geschäft von DBAG besteht aus zwei Bereichen: Zum einen investiert sie in mittelständische Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Industriebranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie seit 2020 Italien. Zum anderen bietet die Gesellschaft Fondsberatung an. In diesem Bereich fiel das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Firmenwerte (Ebita) in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um neun Prozent auf 4,1 Millionen Euro. Für 2025 stehen hier seit Mitte Juli 10 bis 15 Millionen Euro im Plan./mne/jha/
Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 23,70 auf Tradegate (06. November 2025, 07:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dt. Beteiligungs AG Aktie um -1,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Dt. Beteiligungs AG bezifferte sich zuletzt auf 460,72 Mio..
Dt. Beteiligungs AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +46,94 %/+67,35 % bedeutet.
