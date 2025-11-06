    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    BERNSTEIN RESEARCH stuft BMW auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Aufgrund der gewonnenen Klarheit in puncto US-Zölle und der Lage in China glaubt Analyst Stephen Reitman, dass die Investoren der überzeugenden Transformationsgeschichte von BMW künftig mehr Aufmerksamkeit schenken werden. Diese basiere vor allem auf der Modellplattform Neue Klasse, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 21:51 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:10 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 85,62EUR auf Tradegate (06. November 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Stephen Reitman
    Analysiertes Unternehmen: BMW
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 92
    Kursziel alt: 92
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


