ecotel: Erfolgreicher Wachstumskurs als Multi Service Provider
Die ecotel communication ag zeigt beeindruckendes Wachstum: Der Umsatz kletterte auf 90 Mio. EUR, während das EBITDA um 10 % stieg. Effizienz und starke Produkte treiben den Erfolg voran.
- Gesamtumsatz von ecotel communication ag stieg auf 90,0 Mio. EUR im Vergleich zu 85,6 Mio. EUR im Vorjahr.
- Umsatz im Geschäftskunden-Segment erhöhte sich um 2,4 Mio. EUR auf 37,4 Mio. EUR.
- Rohertrag wuchs auf 27,0 Mio. EUR, was auf Effizienzgewinne und margenstarke Produktkombinationen zurückzuführen ist.
- Operatives EBITDA stieg um rund 10 % auf 6,0 Mio. EUR.
- Trotz einmaliger Aufwendungen konnte das Konzernergebnis im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt werden.
- Der Free Cashflow verbesserte sich auf –0,6 Mio. EUR, und eine Dividendenausschüttung von 0,29 Euro je Aktie wurde vorgenommen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei ecotel communication ist am 06.11.2025.
Der Kurs von ecotel communication lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,77 %
im Plus.
