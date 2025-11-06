Heidelberg Materials trotzt der Krise – Analysten sehen weiteres Potenzial!

Insbesondere Preiserhöhungen und Kosteneinsparungen hätten dazu beigetragen, dass das Unternehmen sein Ergebnis verbessern konnte. Das im DAX notierte Unternehmen konkretisierte die Ziele für das Gesamtjahr 2025. Der Umsatz kletterte im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,9 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um 4,8 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Euro zu.

Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat im dritten Quartal Umsatz und operativen Gewinn steigern können. Dominik von Achten, Vorstandsvorsitzender bei Heidelberg Materials meinte dazu: "Wir haben unseren Wachstumskurs im dritten Quartal 2025 fortgesetzt, trotz anhaltender politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten."

Für das Gesamtjahr wird nun ein operatives Ergebnis zwischen 3,30 Milliarden und 3,5 Milliarden Euro angepeilt. Zuvor waren 3,25 Milliarden bis 3,55 Milliarden Euro im Plan des Unternehmens. Die Aktie wird derzeit mit 207,00 Euro bewertet und ist seit Jahresbeginn über 71 Prozent im Plus. Im Oktober haben die meisten Analysten der Aktie eine "Buy"-Empfehlung gegeben.

Deutsche Bank Research gab ein Kursziel von 229 Euro, UBS eines von 230 Euro, Goldman Sachs 235 Euro und Jefferies 244 Euro. Das durchschnittliche Kursziel betrug 231 Euro, die Aktie hatte somit ein Aufwärtspotenzial von 13,74 Prozent.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 204,5EUR auf Tradegate (06. November 2025, 08:11 Uhr) gehandelt.