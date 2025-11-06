    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFRIWO AktievorwärtsNachrichten zu FRIWO
    FRIWO: Solide Entwicklung und strategische Fortschritte im Plan

    FRIWO zeigt in einem herausfordernden Jahr Anpassungsfähigkeit: Trotz rückläufigem Umsatz und gesunkener Bilanzsumme bleibt der Auftragseingang stabil, während der Ausblick für 2025 Zuversicht weckt.

    Foto: Iewek Gnos - Unsplash
    • Neunmonatsumsatz von FRIWO liegt bei 61,0 Mio. Euro, was erwartungsgemäß unter dem Vorjahr ist.
    • Das ausgewiesene EBIT beträgt 12,6 Mio. Euro, beeinflusst durch Einmaleffekte aus Portfolioverkäufen.
    • Der Auftragseingang ist solide bei 65,5 Mio. Euro.
    • Der Ausblick für 2025 wurde konkretisiert: Umsatz zwischen 75 und 85 Mio. Euro und ein ausgeglichenes operatives EBIT erwartet.
    • Die Bilanzsumme ist aufgrund von Portfolioverkäufen und Schuldenabbau von 63,7 Mio. Euro auf 50,4 Mio. Euro gesunken.
    • Die Mitarbeiterzahl ist auf 1.035 gesunken, wobei über 90 % in Vietnam tätig sind.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei FRIWO ist am 06.11.2025.

    Der Kurs von FRIWO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,6300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,22 % im Plus.


    FRIWO

    -4,33 %
    -8,77 %
    -28,28 %
    -30,20 %
    -75,00 %
    -88,94 %
    -73,60 %
    -39,52 %
    ISIN:DE0006201106WKN:620110





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
