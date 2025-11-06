FRIWO: Solide Entwicklung und strategische Fortschritte im Plan
FRIWO zeigt in einem herausfordernden Jahr Anpassungsfähigkeit: Trotz rückläufigem Umsatz und gesunkener Bilanzsumme bleibt der Auftragseingang stabil, während der Ausblick für 2025 Zuversicht weckt.
- Neunmonatsumsatz von FRIWO liegt bei 61,0 Mio. Euro, was erwartungsgemäß unter dem Vorjahr ist.
- Das ausgewiesene EBIT beträgt 12,6 Mio. Euro, beeinflusst durch Einmaleffekte aus Portfolioverkäufen.
- Der Auftragseingang ist solide bei 65,5 Mio. Euro.
- Der Ausblick für 2025 wurde konkretisiert: Umsatz zwischen 75 und 85 Mio. Euro und ein ausgeglichenes operatives EBIT erwartet.
- Die Bilanzsumme ist aufgrund von Portfolioverkäufen und Schuldenabbau von 63,7 Mio. Euro auf 50,4 Mio. Euro gesunken.
- Die Mitarbeiterzahl ist auf 1.035 gesunken, wobei über 90 % in Vietnam tätig sind.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei FRIWO ist am 06.11.2025.
Der Kurs von FRIWO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,6300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,22 % im Plus.
