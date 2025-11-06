11880 Solutions AG: Stabile Entwicklung, neue Produkte & konstanter Umsatz!
Die 11880 Solutions AG zeigt Stabilität in einem herausfordernden Marktumfeld. Mit einem Umsatz von 40,3 Millionen Euro und einem EBITDA von 2,2 Millionen Euro in den ersten neun Monaten 2025. Innovationen im Digitalgeschäft und neue Social Media-Angebote stärken die Marktposition.
Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
- 11880 Solutions AG erzielte in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatz von 40,3 Millionen Euro, was dem Niveau des Vorjahres entspricht.
- Das EBITDA für diesen Zeitraum lag bei 2,2 Millionen Euro, im Vergleich zu 3,6 Millionen Euro im Vorjahr.
- Das Digitalgeschäft erwirtschaftete einen Umsatz von 32,9 Millionen Euro und ein EBITDA von 1,6 Millionen Euro.
- Im Segment Telefonauskunft betrug der Umsatz 7,3 Millionen Euro, wobei sich das EBITDA auf 0,6 Millionen Euro verbesserte.
- Die Produktentwicklung konzentrierte sich auf die Bewertungsplattform werkenntdenBESTEN und die Einführung neuer Features, um die Sichtbarkeit für Unternehmenskunden zu erhöhen.
- Ein neues Social Media-Angebot für kleine und mittlere Unternehmen wurde eingeführt, um das Online-Marketing-Portfolio zu erweitern und neue Zielgruppen anzusprechen.
