RSPO drängt auf eine breitere Einbeziehung der Kleinbauern und eine verstärkte Einführung von Technologien

KUALA LUMPUR, Malaysia, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Auf der jährlichen Roundtable-Konferenz über nachhaltiges Palmöl (RT2025) des Runden Tisches für nachhaltiges Palmöl (RSPO) trafen sich globale Interessenvertreter, um zu einer stärkeren Anwendung bestehender technologischer und wissenschaftlicher Instrumente aufzurufen, um die Qualität, Produktivität und Nachhaltigkeit des Sektors zu verbessern. Die Experten erörterten, wie intelligentere Daten, Digitalisierung und Sorgfalt das Potenzial der Branche freisetzen, die Gerechtigkeit für Kleinbauern fördern und die Widerstandsfähigkeit des Handels in Zeiten gesetzlicher, regulatorischer und geopolitischer Störungen stärken können.

Von der Finanzierung von Kleinbauern über die Regeneration von Ökosystemen bis hin zu Innovationen in der Lieferkette - auf der Jahreskonferenz des Runden Tisches für nachhaltiges Palmöl (RSPO) wurden skalierbare Lösungen zur Beschleunigung des nachhaltigen Wandels in der Palmölindustrie erörtert.

In ihrer Grundsatzrede hob Dr. Ravigadevi Sambanthamurthi, Vorsitzende des Fachbereichs Biologie, Agrar- und Umweltwissenschaften der Akademie der Wissenschaften Malaysias, die Rolle wissenschaftlicher Lösungen bei der Förderung des nachhaltigen Palmölsektors hervor. „Die Wissenschaft hat bereits bahnbrechende Lösungen - von DNA-Tests für die Saatgutqualität bis hin zur Nutzung von Biomasse in einer Kreislaufwirtschaft - entwickelt, um die nachhaltige Produktion voranzutreiben. Unsere größte Herausforderung ist heute nicht mehr die Innovation, sondern die Umsetzung". Sie forderte ein einheitliches, branchenweites Engagement und erklärte, dass Technologien, die nicht übernommen werden, den Palmölsektor in Ländern wie Indonesien und Malaysia jährlich bis zu 6 Mrd. bzw. 1 Mrd. USD an Ölpalmenproduktivität kosten und gleichzeitig die Anfälligkeit der Kleinbauern erhöhen.

Kleinbauern im Blickpunkt

Die Einbeziehung von Kleinbauern war ein zentrales Thema des dreitägigen Dialogs. Obwohl rund 40 % der gesamten Ölpalmenanbaufläche auf Kleinbauern entfallen, bleiben diese von den nationalen, regionalen und globalen Märkten ausgegrenzt. Sie sehen sich mit wachsenden Herausforderungen konfrontiert, darunter eine nachlassende Nachfrage nach Krediten für Kleinbauern, Kürzungen der Regierungsbudgets für die Entwicklungsfinanzierung und gestörte Handelsbeziehungen aufgrund einer veränderten Zollpolitik.