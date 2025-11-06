OR Royalties gibt Dividende für das vierte Quartal 2025 bekannt

(Montreal, 5. November 2025) – OR Royalties Inc. (das „Unternehmen” oder „OR Royalties”) (OR: TSX & NYSE) gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat eine Dividende für das vierte Quartal 2025 in Höhe von 0,055 US-Dollar pro Stammaktie genehmigt hat. Die Dividende wird am 15. Januar 2026 an die Aktionäre ausgezahlt, die zum Geschäftsschluss am 31. Dezember 2025 im Aktienregister eingetragen sind. Diese Dividende ist eine „berechtigte Dividende“ im Sinne des Einkommensteuergesetzes (Kanada).

Für Aktionäre mit Wohnsitz in Kanada wird der Gegenwert in kanadischen Dollar auf der Grundlage des von der Bank of Canada am 31. Dezember 2025 veröffentlichten Tageskurses ermittelt.

Das Unternehmen möchte seine nicht registrierten wirtschaftlichen Aktionäre daran erinnern, dass sie nach der Namensänderung und der Zuweisung einer neuen CUSIP-Nummer ab dem 8. Mai 2025 möglicherweise ein neues Anmeldeformular einreichen müssen, um weiterhin am Dividendenreinvestitionsplan des Unternehmens (der „Plan”) teilnehmen und von dem im Rahmen des Plans angebotenen Rabatt von 3 % profitieren zu können.

Nicht registrierte wirtschaftliche Anteilseigner, die am Plan teilnehmen möchten, sollten sich an ihren Finanzberater, Broker, Wertpapierhändler, ihre Bank oder ein anderes Finanzinstitut wenden, das ihre Stammaktien hält, um sich über die geltende Anmeldefrist zu erkundigen und die Anmeldung zum Plan zu beantragen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://orroyalties.com/dividends/drip/. Aktionäre werden gebeten, sich für Informationen zur Anmeldung oder sonstige Anfragen an unsere Transferstelle unter 1-800-387-0825 (gebührenfrei in Kanada) odershareholderinquiries@tmx.com zu wenden.

Die Teilnahme am Plan befreit die Aktionäre nicht von der Steuerpflicht für Dividenden, die im Rahmen des Plans in Stammaktien reinvestiert werden. Aktionäre sollten sich hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen ihrer Teilnahme am Plan unter Berücksichtigung ihrer besonderen Umstände an ihren Steuerberater wenden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar.

Über OR Royalties Inc.

OR Royalties ist ein Edelmetall-Lizenz- und Streaming-Unternehmen, das sich auf Tier-1-Bergbauregionen konzentriert, darunter Kanada, die Vereinigten Staaten und Australien. OR Royalties nahm seine Tätigkeit im Juni 2014 mit einem einzigen produzierenden Vermögenswert auf und verfügt heute über ein Portfolio von über 195 Lizenzen, Streams und ähnlichen Beteiligungen. Das Portfolio von OR Royalties wird durch sein Kernprojekt, die 3-5 %ige Nettoschmelzabgabe auf den Canadian Malartic Complex von Agnico Eagle Mines Ltd., eine der größten Goldminen der Welt, getragen.