K+S warnt vor Jobverlusten wegen höherer Schienenmaut
"Weitere Erhöhungen der Trassenpreise würden die Industrieproduktion an den deutschen Standorten unseres Unternehmens dauerhaft weiter verteuern und Industriearbeitsplätze direkt gefährden", sagte er dem "Tagesspiegel". Allein bis 2030 würde uns die jetzt geplante Trassenpreiserhöhung im zweistelligen Millionenumfang zusätzlich belasten. "Das würde K+S hart treffen."
Die nun anstehenden Trassenpreiserhöhungen seien für die Industrie inakzeptabel, warnte Meyer. Er forderte die Regierung auf, die höhere Schienenmaut mit einer stärkeren Förderung der Güterbahnen zu kompensieren. Ohne eine angemessene Förderung "würden mit falscher Verkehrspolitik Industriearbeitsplätze gefährdet", sagte er.
Die Düngemittel Preise liegen in Deutschland aktuell bei ca 350-400€ je Tonne. Das sind mehr als 400 USD pro Tonne.
