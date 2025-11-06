K+S warnt vor Jobverlusten wegen höherer Schienenmaut

Die Düngemittel Preise liegen in Deutschland aktuell bei ca 350-400€ je Tonne. Das sind mehr als 400 USD pro Tonne.





Die MOP Preise lagen im Oktober mit 350 USD pro Tonne rund 40% höher als noch im Januar diesen Jahres.





Der Markt scheint die Erholung und den Anstieg der MOP Preise noch zu ignorieren.





Gut möglich, dass die Shortpositionierten Marktteilnehmer hier die Aufwärtsrisiken noch ausblenden.





Die Erholung der MOP Preise weist jedoch auf eine wahrscheinliche Umkehr des mehrjährigen Abschwungs der MOP Preise hin





Wichtiger Hinweis





Die gemachten Angaben stellen keine Handelsaufforderung dar. Aktien und Rohstoffe können steigen oder fallen. Jeder Investor handelt auf eigenes Risiko. Die Angaben stellen lediglich die Meinung des Autors dar ohne dass für Vollständigkeit und Richtigkeit aller Angaben Gewähr übernommen werden kann. Die Angaben stellen keine Vermögensberatung dar und dienen lediglich zu Informationszewecken. Es besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, dar der Autor im Besitz von Anteilen des präsentierten Unternehmens ist.