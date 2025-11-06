    StartseitevorwärtsAktienvorwärtself Beauty AktievorwärtsNachrichten zu elf Beauty

    Besonders beachtet!

    elf Beauty Aktie bricht massiv ein - 06.11.2025

    Am 06.11.2025 ist die elf Beauty Aktie, bisher, um -23,06 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der elf Beauty Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    elf Beauty ist ein führender Anbieter von erschwinglichen Kosmetikprodukten, bekannt für seine tierversuchsfreien und veganen Angebote. Die Marke konkurriert mit großen Namen wie Maybelline und L'Oréal, wobei sie sich durch ihre digitale Präsenz und innovative Produktentwicklung auszeichnet.

    elf Beauty Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.11.2025

    Mit einer Performance von -23,06 % musste die elf Beauty Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei elf Beauty, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -16,67 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die elf Beauty Aktie damit um -27,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,08 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von elf Beauty -33,60 % verloren.

    elf Beauty Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -27,90 %
    1 Monat -31,08 %
    3 Monate -16,67 %
    1 Jahr -22,36 %

    Informationen zur elf Beauty Aktie

    Es gibt 57 Mio. elf Beauty Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,43 Mrd. wert.

    elf Beauty Aktie jetzt kaufen?


    ISIN:US26856L1035WKN:A2ARZ4



