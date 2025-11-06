elf Beauty Aktie bricht massiv ein - 06.11.2025

Mit einer Performance von -23,06 % musste die elf Beauty Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

elf Beauty ist ein führender Anbieter von erschwinglichen Kosmetikprodukten, bekannt für seine tierversuchsfreien und veganen Angebote. Die Marke konkurriert mit großen Namen wie Maybelline und L'Oréal, wobei sie sich durch ihre digitale Präsenz und innovative Produktentwicklung auszeichnet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei elf Beauty, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -16,67 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die elf Beauty Aktie damit um -27,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,08 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von elf Beauty -33,60 % verloren.

elf Beauty Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -27,90 % 1 Monat -31,08 % 3 Monate -16,67 % 1 Jahr -22,36 %

Informationen zur elf Beauty Aktie

Es gibt 57 Mio. elf Beauty Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,43 Mrd. wert.

elf Beauty Aktie jetzt kaufen?

Ob die elf Beauty Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur elf Beauty Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.