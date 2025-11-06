Bernstein startet Scout24 mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 102 auf Tradegate (06. November 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +3,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 7,64 Mrd..

Scout24 zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 124,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 106,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 146,00EUR was eine Bandbreite von +4,02 %/+43,28 % bedeutet.