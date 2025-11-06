ANALYSE-FLASH
Bernstein startet Scout24 mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro
- Bernstein Research bewertet Scout24 mit "Outperform"
- Kursziel von 125 Euro für Scout24-Aktien festgelegt
- KI soll Immobilienvermarktung effizienter gestalten
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien von Scout24 beim Kursziel von 125 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Kleinanzeigen seien ein hervorragendes Geschäftsmodell, denn führende Anbieter erzielten in vielen Regionen durchweg sehr hohe Gewinnmargen, schrieb Annick Maas am Mittwochabend in ihrer Empfehlung. Im Mittelpunkt der Investitionsdebatte stünden derzeit die Künstliche Intelligenz (KI) und der Wettbewerb. Sie glaubt, dass die KI helfen wird, Immobilien schneller auf den Markt zu bringen. Im Wettbewerb stehe Scout24 mit gesteigerten Marktanteilen gut da, um potenzielle neue Konkurrenz abzuwehren./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:35 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 102 auf Tradegate (06. November 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +3,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 7,64 Mrd..
Scout24 zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 124,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 106,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 146,00EUR was eine Bandbreite von +4,02 %/+43,28 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 125 Euro