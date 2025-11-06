Centrotherm Photovoltaics Aktie bestätigt den positiven Trend - 06.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Centrotherm Photovoltaics Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +29,70 % im Plus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Centrotherm Photovoltaics bietet spezialisierte Produktionslösungen für die Solarindustrie und ist als Technologieführer international anerkannt. Hauptkonkurrenten sind Meyer Burger und Applied Materials. Das Unternehmen punktet mit innovativen, maßgeschneiderten Technologien und langjähriger Erfahrung.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Centrotherm Photovoltaics Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von 0,00 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,81 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,92 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +60,29 % gewonnen.

Centrotherm Photovoltaics Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,81 % 1 Monat +7,92 % 3 Monate 0,00 % 1 Jahr +63,17 %

Informationen zur Centrotherm Photovoltaics Aktie

Es gibt 21 Mio. Centrotherm Photovoltaics Aktien. Damit ist das Unternehmen 122,74 Mio. wert.

EQS-Ad-hoc: centrotherm international AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Delisting centrotherm international AG: Solarpark Blautal GmbH veräußert Mehrheitsbeteiligung an der centrotherm international AG an die Investmentgesellschaft ARDIAN …

Centrotherm Photovoltaics Aktie jetzt kaufen?

Ob die Centrotherm Photovoltaics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Centrotherm Photovoltaics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.