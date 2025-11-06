    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCentrotherm Photovoltaics AktievorwärtsNachrichten zu Centrotherm Photovoltaics

    Centrotherm Photovoltaics Aktie bestätigt den positiven Trend - 06.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Centrotherm Photovoltaics Aktie bisher um +29,70 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Centrotherm Photovoltaics Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Centrotherm Photovoltaics bietet spezialisierte Produktionslösungen für die Solarindustrie und ist als Technologieführer international anerkannt. Hauptkonkurrenten sind Meyer Burger und Applied Materials. Das Unternehmen punktet mit innovativen, maßgeschneiderten Technologien und langjähriger Erfahrung.

    Centrotherm Photovoltaics Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Centrotherm Photovoltaics Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +29,70 % im Plus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Centrotherm Photovoltaics Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von 0,00 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,81 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,92 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +60,29 % gewonnen.

    Centrotherm Photovoltaics Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,81 %
    1 Monat +7,92 %
    3 Monate 0,00 %
    1 Jahr +63,17 %

    Informationen zur Centrotherm Photovoltaics Aktie

    Es gibt 21 Mio. Centrotherm Photovoltaics Aktien. Damit ist das Unternehmen 122,74 Mio. wert.

    centrotherm international AG: Solarpark Blautal GmbH veräußert Mehrheitsbeteiligung an der centrotherm international AG an die Investmentgesellschaft ARDIAN


    EQS-Ad-hoc: centrotherm international AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Delisting centrotherm international AG: Solarpark Blautal GmbH veräußert Mehrheitsbeteiligung an der centrotherm international AG an die Investmentgesellschaft ARDIAN …

    Centrotherm Photovoltaics Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Centrotherm Photovoltaics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit.


    Centrotherm Photovoltaics

    ISIN:DE000A1TNMM9WKN:A1TNMM



