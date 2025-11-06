    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec
    Suss Microtec sieht 'sehr deutliche' Geschäftsbelebung - Aktienkurs etwas erholt

    Für Sie zusammengefasst
    • Suss erwartet Belebung im vierten Quartal.
    • Auftragslage verbessert sich laut Unternehmenschef.
    • Aktienkurs steigt nach vorbörslichem Handel um 3,7%.
    GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss erwartet nach einer zuletzt trägen Entwicklung wieder bessere Zeiten. "Im vierten Quartal rechnen wir auf Basis konkreter Kundenanfragen nun aber mit einer sehr deutlichen Belebung", sagte Unternehmenschef Burkhardt Frick am Donnerstag laut Mitteilung mit Blick auf die Auftragslage. Erst Ende Oktober hatte er den Ausblick für die Gewinnmargen 2025 gesenkt. Dabei war zudem von einem "wenig dynamischen Auftragseingang" im dritten Quartal die Rede gewesen. Der Aktienkurs war daraufhin um gut ein Viertel eingebrochen. Am Morgen ging es im vorbörslichen Handel im Vergleich zum Xetra-Schluss um 3,7 Prozent nach oben./mis/jha/

    SUESS MicroTec

    +7,55 %
    -0,22 %
    -18,66 %
    -17,11 %
    -52,57 %
    +119,38 %
    +60,17 %
    +277,95 %
    +17,70 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,63 % und einem Kurs von 28,00 auf Tradegate (06. November 2025, 08:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um -0,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 546,70 Mio..

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +4,24 %/+108,48 % bedeutet.




