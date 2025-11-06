    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Industrieproduktion legt dank der Autobranche wieder etwas zu

    • Produktionsanstieg in der Automobilindustrie entlastet.
    • Industrieproduktion im September um 1,3 Prozent gestiegen.
    • Rückgang im Maschinenbau belastet Gesamtentwicklung.

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Dank eines deutlichen Produktionsanstiegs in der Automobilindustrie hat sich die schwierige Lage der Industriebetriebe in Deutschland etwas entspannt. Im September legte die Fertigung in den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes im Monatsvergleich um 1,3 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten allerdings im Schnitt mit einem noch deutlicheren Anstieg um 3,0 Prozent gerechnet.

    Im Vormonat war die Industrieproduktion um revidiert 3,7 Prozent gesunken. Zuvor war ein Rückgang um 4,3 Prozent gemeldet worden.

    "Die positive Entwicklung der Produktion im September 2025 zum Vormonat ist insbesondere auf den starken Anstieg in der größten Industriebranche in Deutschland, der Automobilindustrie, zurückzuführen", hieß es in der Mitteilung. Demnach stieg die Produktion saison- und kalenderbereinigt um 12,3 Prozent, nachdem sie im August 2025 unter anderem durch Werksferien und Produktionsumstellungen um 16,7 Prozent gefallen war. Negativ habe sich hingegen der Rückgang im Maschinenbau um 1,1 Prozent ausgewirkt.

    Auch der Vergleich zur Entwicklung im September 2024 enttäuschte. Hier wurde ein Rückgang um 1,0 Prozent ermittelt, während Analysten mit einem minimalen Plus gerechnet hatten./la/stk






    dpa-AFX
