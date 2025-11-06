BARCLAYS stuft Hellofresh auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 8,80 auf 8 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Ross passte sein Bewertungsmodell am Mittwochabend an die Quartalszahlen sowie die Barclaycard-Kreditkartendaten für Oktober an. Letztere zeigten eine leicht verbesserte Nachfrage nach Kochboxen im Vergleich zu September und August. Der Negativtrend bei den Fertiggerichten halte aber an./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 22:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 6,328EUR auf Tradegate (06. November 2025, 08:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 8

Kursziel alt: 8,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8,00 € , was eine Steigerung von +27,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer