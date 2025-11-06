    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius
    BARCLAYS stuft Fresenius SE auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bad Homburger stemmten sich so erfolgreich gegen den Gegenwind, dass sein Optimismus für das vierte Quartal und das Jahr 2026 gestiegen sei, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwochabend im Nachgang der Quartalszahlen. Er liegt für 2025 am oberen Ende der Zielspanne und für 2026 drei Prozent über dem operativen Ergebniskonsens./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 18:45 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 48,00EUR auf Tradegate (06. November 2025, 08:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Hassan Al-Wakeel
    Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 54
    Kursziel alt: 51
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


