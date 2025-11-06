AKTIE IM FOKUS
Rekordjagd von Heidelberg Materials könnte zunächst enden
- Heidelberg Materials: Vorbörslich -1,3% auf Tradegate.
- Quartalsbericht zeigt solide Ergebnisse, Analysten positiv.
- Rekordjagd könnte durch Kursverluste unterbrochen werden.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit vorbörslichen Kursverlusten haben Heidelberg Materials am Donnerstag auf den Quartalsbericht von Heidelberg Materials reagiert. Auf Tradegate verloren die Aktien 1,3 Prozent in Relation zum Xetra-Schluss am Mittwoch. Damit könnte die Rekordjagd zunächst unterbrochen werden. Am Vortag hatten sich die Papiere dem Rekordhoch von August stark angenähert.
Analyst Anthony Codling von der Bank RBC attestierte dem Baustoffhersteller ein solides Quartal. Der Mittelwert der für 2025 in Aussicht gestellten Gewinnspanne (Ebitda) decke sich mit der Konsensschätzung. In den verschiedenen Regionen habe sich das Unternehmen ähnlich entwickelt wie die Wettbewerber. Holcim habe sich allerdings in den Schwellenländern besser geschlagen./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 205,3 auf Tradegate (06. November 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +1,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 36,76 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 225,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der Heidelberg Materials Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 188,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 244,00EUR was eine Bandbreite von -8,29 %/+19,02 % bedeutet.
Heute Gap Close. Nächste Woche weiter nach Norden.
