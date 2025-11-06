DZ BANK stuft BMW auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für BMW von 98 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das dritte Quartal sei besser gewesen als befürchtet, schrieb Michael Punzet am Donnerstag. Er geht weiterhin davon aus, dass der Autobauer in den kommenden Quartalen beim Absatz von seinem technologieoffenen Ansatz profitieren kann. Der Anlauf der "Neuen Klasse" und sinkende Investitionen sollten die operative Marge im Autogeschäft wieder in den strategischen Zielkorridor von 8 bis 10 Prozent zurückführen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 85,70EUR auf Tradegate (06. November 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Michael Punzet
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
