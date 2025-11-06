Blue Cap: Börsenwert niedriger als Liquiditätsposition

Das Umfeld für die Industrie sei laut SMC-Research in Deutschland weiterhin schwierig, weshalb der Fokus des Blue-Cap-Managements vor allem auf der Margensicherung und, so weit möglich, -verbesserung liege. Hier können nach Einschätzung der Analysten respektable Fortschritte erzielt werden, so dass in den ersten neun Monaten 2025 aus fortgeführten Aktivitäten bei einem Umsatzrückgang um 6 Prozent auf 97,3 Mio. Euro eine Steigerung des bereinigten EBITDA um 2 Prozent auf 5,3 Mio. Euro erwirtschaftet worden sei, gleichbedeutend mit einer Margenverbesserung von 4,9 auf 5,3 Prozent.

Nach Darstellung von SMC-Research fokussiert sich Blue Cap aktuell erfolgreich auf Margensicherung und -verbesserung bei den Bestandsbeteiligungen und hat Zukäufe im Visier. Die Aktie ist aus Sicht von SMC-Analyst Holger Steffen stark unterbewertet, da die Marktkapitalisierung unter der hohen Liquidität der Holding liege – und das bei einer positiven Nettofinanzposition im Konzern – und das Portfolio damit in der Bewertung gar nicht berücksichtigt sei.

Daraufhin sei die Prognose bestätigt worden, die für 2025 aus fortgeführten Aktivitäten einen Umsatz von 120 bis 140 Mio. Euro sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 5,0 bis 6,0 Prozent vorsehe. Die Analysten haben ihre Schätzungen in Reaktion auf die Neunmonatszahlen leicht angepasst und erwarten nun einen Konzernumsatz von 128,7 Mio. Euro und eine Marge von 6,1 Prozent.

Unter dem Strich werde das Unternehmen nach dem sehr lukrativen Verkauf der großen Beteiligung con-pearl im August aber erneut eine kräftige Gewinnsteigerung ausweisen, die Analysten erwarten einen Sprung von 13,3 auf 22,6 Mio. Euro und auf der Basis eine hohe Dividende von 1,50 Euro je Aktie.

Die Liquidität der Holding liege aktuell bei rund 90 Mio. Euro und der Konzern insgesamt weist, inklusive Leasingverbindlichkeiten, eine positive Nettofinanzposition auf. Damit bestehe ein großer Spielraum, um das Portfolio mit aussichtsreichen Turnaround-Kandidaten wieder aufzustocken. An dieser Thematik werde intensiv gearbeitet.

Die Analysten haben nur den Bestand bewertet und sehen wegen etwas vorsichtigerer Schätzungen nun ein Kursziel von 31,30 Euro (bislang: 31,70 Euro), das eine deutliche Unterbewertung der Aktie anzeige. Diese werde auch dadurch untermauert, dass der aktuelle Börsenwert mit 88,4 Mio. Euro knapp unter der Liquidität der Holding liege – das Portfolio finde somit in der aktuellen Marktkapitalisierung keine Berücksichtigung.

Angesichts dieser Relationen und der Erwartung, dass das erfahrene Management weitere Unternehmen erfolgreich entwickelt und zu einem lukrativen Exit führt, bekräftigen die Analysten ihre Einschätzung mit „Buy“.

Rating: Kauf

Analyst: Holger Steffen

Kursziel: 31,30

