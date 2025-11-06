BERNSTEIN RESEARCH stuft DHL Group auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Der Logistiker habe überzeugende Ergebnisse abgeliefert, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Erfreulich sei, dass die Zielsetzungen unverändert blieben, denn eigentlich sei weithin eine Kürzung des Ausblicks erwartet worden./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:41 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:41 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,74 % und einem Kurs von 41,34EUR auf Tradegate (06. November 2025, 08:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 42,00 € , was eine Steigerung von +5,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer