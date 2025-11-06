BERNSTEIN RESEARCH stuft DHL Group auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Der Logistiker habe überzeugende Ergebnisse abgeliefert, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Erfreulich sei, dass die Zielsetzungen unverändert blieben, denn eigentlich sei weithin eine Kürzung des Ausblicks erwartet worden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,74 % und einem Kurs von 41,34EUR auf Tradegate (06. November 2025, 08:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Alex Irving
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 42
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
