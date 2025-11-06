JEFFERIES stuft DHL Group auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Vor dem Hintergrund gedämpfter Erwartungen sei das dritte Quartal auf den ersten Blick stark gewesen, schrieb Michael Aspinall am Donnerstagmorgen. Kostenkontrolle sei notwendig geworden, um in einem schwierigen konjunkturellen und regulatorischen Umfeld zu bestehen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,74 % und einem Kurs von 41,34EUR auf Tradegate (06. November 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Aspinall
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
