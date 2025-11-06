RBC stuft Heidelberg Materials auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate seien solide, schrieb Anthony Codling am Donnerstagmorgen. Der Konsens liege bereits in der Mitte der präzisierten Zielspanne für das Gesamtjahr. Insgesamt sieht der Experte im Bericht "wenig für die Bullen, aber auch wenig für die Bären"./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:42 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:42 / EST
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 205EUR auf Tradegate (06. November 2025, 08:45 Uhr) gehandelt.
