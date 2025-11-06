RBC stuft Heidelberg Materials auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate seien solide, schrieb Anthony Codling am Donnerstagmorgen. Der Konsens liege bereits in der Mitte der präzisierten Zielspanne für das Gesamtjahr. Insgesamt sieht der Experte im Bericht "wenig für die Bullen, aber auch wenig für die Bären"./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:42 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:42 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 205EUR auf Tradegate (06. November 2025, 08:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anthony Codling

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 220

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

