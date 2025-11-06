Robinhood: Kryptohandel steigt um 339 % im dritten Quartal

Insgesamt erzielte Robinhood im Quartal 268 Millionen US-Dollar an Krypto-Umsätzen, verglichen mit 61 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Das Handelsvolumen in digitalen Vermögenswerten stieg auf 80 Milliarden US-Dollar – ein neuer Rekord für die Plattform.

Die US-Handelsplattform Robinhood (HOOD) hat im dritten Quartal 2025 erneut beeindruckende Zahlen vorgelegt und die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Besonders das Geschäft mit Kryptowährungen trieb die Ergebnisse an: Das Unternehmen meldete einen Umsatzsprung von 339 Prozent im Kryptohandel gegenüber dem Vorjahr.

Trotz dieser starken Zahlen fiel die Aktie nachbörslich um rund 2 Prozent, nachdem sie im regulären Handel zuvor mehr als 4 Prozent im Plus geschlossen hatte. Seit Jahresbeginn liegt der Kurs allerdings weiterhin über 260 Prozent im Plus.

Einnahmen übertreffen Prognosen – Gewinn je Aktie bei 0,61 US-Dollar

Robinhood meldete für das dritte Quartal einen Gesamtumsatz von 1,27 Milliarden US-Dollar, womit das Unternehmen die Markterwartungen von 1,19 Milliarden US-Dollar übertraf. Der Gewinn je Aktie (EPS) lag bei 0,61 US-Dollar, deutlich über den erwarteten 0,53 US-Dollar laut Schätzungen von LSEG.

Der Nettogewinn stieg auf 556 Millionen US-Dollar, ein kräftiger Anstieg gegenüber 150 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Die transaktionsbasierten Einnahmen, die das Handelsvolumen über alle Anlageklassen widerspiegeln, beliefen sich auf 730 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg um 129 Prozent entspricht.

"Ein weiteres starkes Quartal profitablen Wachstums"

"Q3 war ein weiteres starkes Quartal profitablen Wachstums, und wir haben unser Geschäft weiter diversifiziert", erklärte Finanzvorstand Jason Warnick in einer Mitteilung. "Mit den neu hinzugekommenen Geschäftsfeldern Prediction Markets und Bitstamp erzielen wir bereits rund 100 Millionen US-Dollar an jährlichen Umsätzen. Und auch das vierte Quartal hat im Oktober mit Rekordvolumina in allen Anlageklassen stark begonnen."

Robinhoods Marktkapitalisierung beträgt inzwischen rund 126 Milliarden US-Dollar – damit liegt das Unternehmen erstmals über dem Rivalen Coinbase (COIN), der selbst starke Quartalsergebnisse vorgelegt hatte.

Strategische Expansion: Europa, Bitstamp und WonderFi

Robinhood treibt seine internationale Expansion weiter voran. Mit der Übernahme der Kryptobörse Bitstamp im Juni 2025 erweiterte das Unternehmen seine Präsenz auf über 50 Länder und stärkte seine regulatorische Position in der EU.

Zudem schloss Robinhood in Kanada eine Übernahme der Börse WonderFi im Wert von 179 Millionen US-Dollar in bar ab. Über die Plattform wurden inzwischen über 400 "Stock Tokens" auf der Arbitrum-Blockchain eingeführt, die US-Aktien abbilden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



