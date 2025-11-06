AKTIE IM FOKUS
Lanxess weiter unter Druck - Schon am Vortag Tiefstand seit 2009
- Lanxess-Aktien fallen weiter auf Tiefstand seit 2009.
- Kurs sinkt um 2,3 Prozent auf unter 19 Euro.
- Operatives Ergebnis im Q3 unter Konsensschätzung.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Vortag auf einen Tiefstand seit 2009 abgerutschten Aktien von Lanxess haben am Donnerstag die Verluste fortgesetzt. Auf Tradegate flel der Kurs um 2,3 Prozent auf knapp unter 19 Euro in Relation zum Vortagesschluss auf Xetra. Bei 18,91 Euro hatten die Papiere am Mittwoch das vieljährige Tief ausgelotet.
Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege im dritten Quartal um ein Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Chris Counihan von Jefferies. Sämtliche operativen Einheiten des Chemiekonzerns seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Mit Blick auf das operative Jahresergebnis (Ebitda) sei Lanxess vorsichtiger geworden, dies decke sich mit der Markterwartung./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,50 % und einem Kurs von 19,13 auf Tradegate (06. November 2025, 08:45 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -7,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,51 Mrd..
Lanxess zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der Lanxess Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von +3,51 %/+38,01 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Lanxess - 547040 - DE0005470405
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Lanxess. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Und warum 17€? Geraten? Gewürfelt?
Genau. Asymmetrisches Profil. 25% Downside. 100-200% Upside.
Guten Morgen,