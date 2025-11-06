AKTIE IM FOKUS
Zalando nach Zahlen auf Stabilisierungskurs
- Zalando-Aktien steigen vorbörslich um 5,7 Prozent.
- Gute Quartalszahlen übertreffen Umsatz-Erwartungen.
- Gewinnrückgang durch Restrukturierungs- und Akquisitionskosten.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von Zalando können am Donnerstag dank guter Quartalszahlen auf eine Stabilisierung nach dem jüngsten Kursrutsch hoffen. Auf der Handelsplattform Tradegate zogen die Aktien des Online-Händlers vorbörslich um 5,7 Prozent auf 23,95 Euro an. Am Mittwoch hatten sie mit 22,37 Euro den tiefsten Stand seit September vergangenen Jahres erreicht. Im bisherigen Jahresverlauf steht ein Wertverlust von 30 Prozent zu Buche - im Dax hat nur Adidas deutlicher verloren.
Der Dax-Konzern übertraf Händlern zufolge mit einem deutlichen Umsatzanstieg die Erwartungen. Dagegen seien die Gewinne etwas dahinter zurückgeblieben. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen.
Analysten sahen den Quartalsbericht insgesamt im Rahmen der Erwartungen, wobei Jefferies-Experte Frederick Wild eine beeindruckende Wiederbeschleunigung beim Bruttowarenwert (GMV) und beim Umsatz konstatierte. Dass Zalando mit dem Ergebnis je Aktie enttäuscht habe, gehe wohl auf Restrukturierungs- und Akquisitionskosten zurück./gl/err/stk
Zalando meldete für das 3. Quartal 2025 ein GMV-Wachstum von 21,6 % auf 4,2 Mrd € – inklusive der Akquisition von About You Holding SE. Ohne diesen Effekt betrug das Wachstum etwa 6,7 %.
Der Umsatz stieg im selben Zeitraum um ca. 26,5 % auf 3,0 Mrd €, und damit über den Markterwartungen.
Strategisch: Zalando kündigte eine fünfjährige Partnerschaft mit dem Deutscher Fußball‑Bund (DFB) an – gute Sichtbarkeit und Ausrichtung auf den wachsenden Sport- / Athleisure-Markt.
An der Börse wird die Zukunft in 6-9 Monaten gehandelt und nicht die Vergangenheit. Sehe durchwegs positive Effekte durch die Eingliederung von About You. Die Kosten werden sicherlich kurzfristig reduziert werden, und somit der Gewinn gesteigert.
Da hat jemand 30.000 Aktien gekauft, ein gutes Zeichen vor den Zahlen.