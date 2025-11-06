Zalando nach Zahlen auf Stabilisierungskurs

Analysten sahen den Quartalsbericht insgesamt im Rahmen der Erwartungen, wobei Jefferies-Experte Frederick Wild eine beeindruckende Wiederbeschleunigung beim Bruttowarenwert (GMV) und beim Umsatz konstatierte. Dass Zalando mit dem Ergebnis je Aktie enttäuscht habe, gehe wohl auf Restrukturierungs- und Akquisitionskosten zurück./gl/err/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 24.068 auf Ariva Indikation (06. November 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -4,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,66 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 29,23 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 246,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der adidas Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +29,23 %/+72,31 % bedeutet.