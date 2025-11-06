    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    Zalando nach Zahlen auf Stabilisierungskurs

    • Zalando-Aktien steigen vorbörslich um 5,7 Prozent.
    • Gute Quartalszahlen übertreffen Umsatz-Erwartungen.
    • Gewinnrückgang durch Restrukturierungs- und Akquisitionskosten.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von Zalando können am Donnerstag dank guter Quartalszahlen auf eine Stabilisierung nach dem jüngsten Kursrutsch hoffen. Auf der Handelsplattform Tradegate zogen die Aktien des Online-Händlers vorbörslich um 5,7 Prozent auf 23,95 Euro an. Am Mittwoch hatten sie mit 22,37 Euro den tiefsten Stand seit September vergangenen Jahres erreicht. Im bisherigen Jahresverlauf steht ein Wertverlust von 30 Prozent zu Buche - im Dax hat nur Adidas deutlicher verloren.

    Der Dax-Konzern übertraf Händlern zufolge mit einem deutlichen Umsatzanstieg die Erwartungen. Dagegen seien die Gewinne etwas dahinter zurückgeblieben. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen.

    Analysten sahen den Quartalsbericht insgesamt im Rahmen der Erwartungen, wobei Jefferies-Experte Frederick Wild eine beeindruckende Wiederbeschleunigung beim Bruttowarenwert (GMV) und beim Umsatz konstatierte. Dass Zalando mit dem Ergebnis je Aktie enttäuscht habe, gehe wohl auf Restrukturierungs- und Akquisitionskosten zurück./gl/err/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 24.068 auf Ariva Indikation (06. November 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -4,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 29,23 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 246,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der adidas Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +29,23 %/+72,31 % bedeutet.




    dpa-AFX
    dpa-AFX
