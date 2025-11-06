WashTec Akt: Aktienrückkauf beginnt – Vorstand enthüllt Strategie!

Die WashTec AG startet am 6. November 2025 ein Aktienrückkaufprogramm, das bis zum 4. Mai 2026 läuft.

Das Rückkaufprogramm hat ein maximales Volumen von 5 Millionen Euro oder 100.000 Aktien.

Der Vorstand sieht Aktienrückkäufe als sinnvolle Ergänzung zur bestehenden Dividendenpolitik und Ausdruck finanzieller Stärke.

Die Entscheidung basiert auf den positiven Ergebnissen des dritten Quartals, die die operative Stärke des Unternehmens bestätigen.

Das Bankhaus Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG wurde mit der Umsetzung des Rückkaufprogramms beauftragt.

WashTec ist ein führender Anbieter von Fahrzeugwaschlösungen mit rund 1.800 Mitarbeitern und internationaler Präsenz in über 80 Ländern.

Der nächste wichtige Termin, Capital Markets Webcast #2, bei WashTec Akt ist am 20.11.2025.

Der Kurs von WashTec Akt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,96 % im Plus.

7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 41,50EUR das entspricht einem Minus von -1,43 % seit der Veröffentlichung.





