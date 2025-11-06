SUESS MicroTec Aktie mit starker Tagesperformance - 06.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die SUESS MicroTec Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,77 % im Plus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Obwohl sich die SUESS MicroTec Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -17,11 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -0,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,66 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SUESS MicroTec um -45,02 % verloren.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,22 % 1 Monat -18,66 % 3 Monate -17,11 % 1 Jahr -52,57 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 546,70 Mio. wert.

Der Halbleiterzulieferer Suss erwartet nach einer zuletzt trägen Entwicklung wieder bessere Zeiten. "Im vierten Quartal rechnen wir auf Basis konkreter Kundenanfragen nun aber mit einer sehr deutlichen Belebung", sagte Unternehmenschef Burkhardt …

Das Unternehmen erzielte im dritten Quartal einen Umsatzanstieg und einen soliden Auftragseingang, trotz Herausforderungen bei den Margen. Mit einem optimistischen Ausblick auf das vierte Quartal wird ein Umsatz von bis zu 510 Mio. € erwartet.

SUSS MicroTec SE, a leader in the semiconductor industry, is experiencing a period of significant growth and strategic cost management, with promising prospects for the future.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.