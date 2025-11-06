Greenpeace fordert mehr Klimaschutz

BERLIN (dpa-AFX) - Mit einer Projektion am Berliner Fernsehturm hat die Umwelt-Organisation Greenpeace kurz vor der UN-Klimakonferenz für mehr Klimaschutz demonstriert. Am frühen und noch dunklen Morgen warfen mehrere Projektoren Licht auf die silberne Kuppel des Fernsehturms. Damit solle sie wie eine brennende Erdkugel wirken, teilte Greenpeace mit.

Auf den Schaft des Turms projizierte Greenpeace den Appell "Act Now" ("Jetzt handeln"). Die Aktion dauerte von 6.00 bis 7.00 Uhr am Morgen. Dann wurde es hell und auch die Polizei forderte, die Aktion zu beenden.