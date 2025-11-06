    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNational Grid AktievorwärtsNachrichten zu National Grid
    Hohe Investitionen schieben britischen Netzbetreiber National Grid an

    Für Sie zusammengefasst
    • National Grid investiert 5 Mrd. Pfund in Stromnetz.
    • Geplante Investitionen bis 2029: 60 Mrd. Pfund.
    • Operativer Gewinn stieg um 17 Prozent auf 1,53 Mrd. Pfund.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - National Grid steckt weiter viel Geld in den Ausbau des britischen Stromnetzes. Im ersten Geschäftshalbjahr seien 5 Milliarden Pfund investiert worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in London mit. Das war noch etwas mehr als im Vorjahreszeitraum und ein neuer Rekordwert. Konzernchef John Pettigrew sieht sich damit auf Kurs, das für das laufende Geschäftsjahr (bis Ende März) avisierte Investmentziel von 11 Milliarden Pfund (12,7 Mrd Euro) zu erreichen. Bis ins Jahr 2029 hinein beabsichtigt National Grid weiter 60 Milliarden Pfund für den Netzausbau auszugeben.

    Das Unternehmen profitiert bereits kräftig vom Netzausbau. Der operative Gewinn stieg in den sechs Monaten bis Ende September verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 17 Prozent auf 1,53 Milliarden Pfund an. Vor Steuern verdienten die Briten mit 826 Millionen Pfund sogar über ein Fünftel mehr. Der Gewinn je Aktie blieb mit 12,6 Pence stabil, bereinigt um Sondereffekte hätte er um 6 Prozent zugelegt. Im Gesamtjahr soll der bereinigte Gewinn je Aktie weiterhin im Einklang mit den Mittelfristzielen jährlich um im Schnitt 5 bis 6 Prozent wachsen.

    National Grid betreibt den größten Teil des britischen Stromübertragungsnetzes und investiert in die Modernisierung der Infrastruktur, um sicherzustellen, dass sie dem starken Wachstum der erneuerbaren Energien gerecht wird, das im Clean-Energy-Plan der britischen Regierung für 2030 vorgesehen ist. Diese Aufgabe wird in wenigen Tagen wird Zoë Yujnovich verantworten, wenn Pettigrew nach rund einem Jahrzehnt von der Konzernspitze zurücktritt./lew/zb/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur National Grid Aktie

    Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 13,10 auf Tradegate (05. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der National Grid Aktie um +1,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von National Grid bezifferte sich zuletzt auf 65,49 Mrd..

    National Grid zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,600GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 12,000GBP was eine Bandbreite von -16,67 %/-9,09 % bedeutet.






