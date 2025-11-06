BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational nach Zahlen mit einem Kursziel von 1035 Euro auf "Outperform" belassen. Philippe Lorrain attestierte dem Großküchenausrüster am Donnerstag ein ordentliches drittes Quartal. Beim operativen Gewinn (Ebit) seien die Erwartungen um drei Prozent übertroffen worden. Die Bruttomarge sei mit rund 58 Prozent relativ solide./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,39 % und einem Kurs von 640EUR auf Tradegate (06. November 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1035
Kursziel alt: 1035
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
