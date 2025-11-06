BRP-Rotax kündigt Markteinführung des Rotax E10 Elektroantriebs an

GUNSKIRCHEN, Austria, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Der Rotax E10, komplett inhouse entwickelt und speziell auf die Anforderungen des Kartsports abgestimmt, bringt Leistung, einfache Handhabung und Nachhaltigkeit auf den Punkt. Ein Antrieb, der den Rennsport aufregender und zugänglicher macht als je zuvor. Angelehnt an die „Race your Way"-Philosophie kombiniert der Rotax E10 hohe Leistung, Chancengleichheit und emissionsfreies Fahren – und eröffnet Fahrer:innen ab sechs Jahren den Zugang zu echter elektrischer Rennkart-Performance.

Kompakt, leistungsstark und sicher: Der Rotax E10 ist mit modernster Niederspannungstechnologie ausgestattet. Die Inbetriebnahme ist schnell und intuitiv – das Kart ist in wenigen Minuten einsatzbereit. Vom jungen Talent bis zum Profi bietet der E10 pures Rennfeeling in bewährter Rotax-Qualität.

„Der Rotax E10 ist mehr als ein neuer Antrieb – er ist ein Gamechanger für den Kartsport", betont Peter Ölsinger, General Manager BRP-Rotax und Vice President Sales, Marketing RPS-Business & Communications. „Er verbindet echte Rennperformance mit emissionsfreier Technologie und einer besonders einfachen Handhabung für die Kund:innen. Damit öffnen wir den Kartsport für neue Zielgruppen und setzen einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltige Zukunft."

Ein strategischer Schritt für BRP-Rotax

Mit der Einführung des E10 hat BRP-Rotax sein Kartmotoren-Portfolio erweitert und öffnet den Kartsport nun für neue Kundengruppen. Das Unternehmen reagiert gezielt auf zentrale Herausforderungen der Branche – Lärmbelästigung, Produktkomplexität und Emissionen – in einer Zeit, in der gesetzliche Vorgaben strenger werden, Streckenbetreiber:innen an Flexibilität verlieren und die Erwartungen der Kundschaft steigen. Für BRP-Rotax markiert der E10 einen wichtigen Meilenstein: Er sichert die langfristige Zukunft des Kartsports, stärkt das weltweite Händlernetz und schafft neue Chancen im Bereich der elektrischen Mobilität.

Pures Racing – einfach, leise und effizient

Der Rotax E10 überzeugt mit lautloser Beschleunigung, mit emissionsfreier Technologie und minimalem Wartungsaufwand – und sorgt so für echtes Racing-Vergnügen, das Fahrer:innen, Streckenbetreiber:innen und Gemeinden gleichermaßen begeistert. Rennstrecken können ihre Betriebszeiten verlängern, ohne Anwohner:innen zu stören, während Veranstalter:innen von fairen Wettbewerben profitieren, bei denen allein das fahrerische Können zählt.