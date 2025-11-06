A.S. Création Tapeten: Spannende Q3 2025 Einblicke!
A.S. Création Tapeten AG präsentiert ihre Zwischenmitteilung für Q3 2025: Trotz Umsatzrückgangs zeigt sich eine positive EBIT-Entwicklung dank effektiver Strategien. Die Jahresprognose bleibt erreichbar.
- A.S. Création Tapeten AG hat am 06. November 2025 die Zwischenmitteilung zum 30. September 2025 veröffentlicht.
- Der Umsatzrückgang im dritten Quartal 2025 betrug 6,5 % (5,6 Mio. €) im Vergleich zum Vorjahr, mit einem Gesamtumsatz von 80,8 Mio. €.
- Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich auf +0,6 Mio. € (Vorjahr: -5,6 Mio. €), während das Ergebnis nach Steuern bei -0,3 Mio. € lag (Vorjahr: -5,0 Mio. €).
- Die Verbesserung der Ertragslage wurde durch eine höhere Rohertragsmarge (53,8 %), reduzierten Personalaufwand und effektives Kostenmanagement erreicht.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt erreichbar, mit einem erwarteten Konzernumsatz zwischen 100 Mio. € und 120 Mio. € und einem bereinigten operativen Ergebnis zwischen -2,0 Mio. € und +2,5 Mio. €.
- Der Vorstand schätzt, dass der Konzernumsatz voraussichtlich am unteren Ende des Prognosekorridors liegen wird, während die Ergebnisentwicklung im mittleren Bereich der Erwartungen bleibt.
Der Kurs von A.S.Creation Tapeten lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,7750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,29 %
im Plus.
0,00 %
+5,36 %
+18,00 %
+18,00 %
+13,46 %
-21,68 %
-37,68 %
-65,96 %
-69,84 %
