Rhoen-Klinikum: Starkes Q3-Ergebnis 2025 überzeugt Anleger!
RHÖN-KLINIKUM AG trotzt Herausforderungen mit Umsatzplus und stabiler Eigenkapitalquote, während der Vorstand auf agile und nachhaltige Strategien setzt.
Foto: Tom Bauer - RHÖN-KLINIKUM AG
- RHÖN-KLINIKUM AG verzeichnete im dritten Quartal 2025 eine Umsatzsteigerung von 7,8 % auf 1.262,1 Mio. EUR bei einem Anstieg der behandelten Patienten um 2,5 %.
- Das EBITDA sank leicht auf 71,8 Mio. EUR aufgrund des Wegfalls gesetzlicher Erstattungen für erhöhte Energieaufwendungen und herausfordernder Kostenentwicklungen.
- Der Konzerngewinn verringerte sich auf 25,1 Mio. EUR, während die Eigenkapitalquote stabil bei 71,9 % blieb.
- Der Vorstand fokussiert sich auf eine agile und nachhaltige Führung des Unternehmens in einem angespannten wirtschaftlichen Umfeld.
- Die Prognose für 2025 sieht einen Umsatz von 1,7 Mrd. EUR und ein EBITDA zwischen 110 Mio. EUR und 125 Mio. EUR vor, trotz regulatorischer Eingriffe und geopolitischer Risiken.
- RHÖN-KLINIKUM AG ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland mit einem innovativen Campus-Konzept und strategischer Partnerschaft mit ASKLEPIOS.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Rhoen-Klinikum ist am 06.11.2025.
Der Kurs von Rhoen-Klinikum lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,42 % im
Minus.
0,00 %
+2,56 %
+2,56 %
+1,69 %
-5,51 %
-21,57 %
-27,18 %
-55,76 %
+13.853,49 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte