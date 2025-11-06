Rhoen-Klinikum: Starkes Q3-Ergebnis 2025 überzeugt Anleger!

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRhoen-Klinikum AktievorwärtsNachrichten zu Rhoen-Klinikum
    RHÖN-KLINIKUM AG trotzt Herausforderungen mit Umsatzplus und stabiler Eigenkapitalquote, während der Vorstand auf agile und nachhaltige Strategien setzt.

    Foto: Tom Bauer - RHÖN-KLINIKUM AG
    • RHÖN-KLINIKUM AG verzeichnete im dritten Quartal 2025 eine Umsatzsteigerung von 7,8 % auf 1.262,1 Mio. EUR bei einem Anstieg der behandelten Patienten um 2,5 %.
    • Das EBITDA sank leicht auf 71,8 Mio. EUR aufgrund des Wegfalls gesetzlicher Erstattungen für erhöhte Energieaufwendungen und herausfordernder Kostenentwicklungen.
    • Der Konzerngewinn verringerte sich auf 25,1 Mio. EUR, während die Eigenkapitalquote stabil bei 71,9 % blieb.
    • Der Vorstand fokussiert sich auf eine agile und nachhaltige Führung des Unternehmens in einem angespannten wirtschaftlichen Umfeld.
    • Die Prognose für 2025 sieht einen Umsatz von 1,7 Mrd. EUR und ein EBITDA zwischen 110 Mio. EUR und 125 Mio. EUR vor, trotz regulatorischer Eingriffe und geopolitischer Risiken.
    • RHÖN-KLINIKUM AG ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland mit einem innovativen Campus-Konzept und strategischer Partnerschaft mit ASKLEPIOS.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Rhoen-Klinikum ist am 06.11.2025.

    Der Kurs von Rhoen-Klinikum lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,42 % im Minus.


    ISIN:DE0007042301WKN:704230





