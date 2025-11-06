    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAstraZeneca AktievorwärtsNachrichten zu AstraZeneca

    Starkes Quartal dank Krebsarzneien und gute Aussichten für 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Astrazeneca erzielt starkes Quartal mit 15,2 Mrd. USD.
    • Krebsmedikamente treiben Wachstum bis 2026 voran.
    • Konzernziel: Umsatz bis 2030 auf 80 Mrd. USD steigern.
    Astrazeneca - Starkes Quartal dank Krebsarzneien und gute Aussichten für 2026
    Foto: Caro | Sorge - picture alliance

    CAMBRIDGE (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Astrazeneca hat ein weiteres überraschend starkes Quartal hinter sich. In den drei Monaten bis Ende September profitierte der Hersteller einmal mehr von einem guten Lauf seiner Krebsmedikamente. "Die starke zugrunde liegende Dynamik in unserem gesamten Geschäft in den ersten neun Monaten des Jahres versetzt uns in die Lage, das Wachstum bis 2026 aufrechtzuerhalten und bringt uns auf Kurs, unsere Ziele bis 2030 zu erreichen", sagte Konzernchef Pascal Soriot laut Mitteilung vom Donnerstag. Der Manager bekräftigte zugleich seine Ziele für das laufende Jahr.

    Im dritten Quartal erlöste Astrazeneca fast 15,2 Milliarden US-Dollar (13,2 Mrd Euro), zwölf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das war zugleich besser als von Analysten gedacht. Zu den größten Wachstumstreibern gehörte auch der Blockbuster Imfinzi, ein Medikament zur Behandlung von Lungenkrebs.

    Auch der bereinigte Gewinn je Aktie fiel mit 2,38 Dollar unerwartet stark aus. Nach Steuern erzielte der Konzern gut 2,5 Milliarden Dollar Gewinn, ein Jahr zuvor waren es noch 1,4 Milliarden Dollar gewesen. Damit zahlt sich Soriots Strategie weiter aus: Der Manager hat Astrazeneca in den vergangenen Jahren zunehmend auf Krebsarzneien ausgerichtet. Außerdem wächst das Portfolio mit Medikamenten gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Stoffwechselstörungen. Bis 2030 will Soriot dadurch den Umsatz bis auf 80 Milliarden Dollar hochtreiben. In diesem Jahr soll der Erlös um einen hohen einstelligen Prozentsatz anziehen - nachdem Astrazeneca 2024 noch gut 54 Milliarden Dollar erlöst hatte./tav/mne/jha/

    ISIN:GB0009895292WKN:886455

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AstraZeneca Aktie

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 141,4 auf Tradegate (06. November 2025, 09:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AstraZeneca Aktie um -0,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 221,69 Mrd..

    AstraZeneca zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,2143. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 134,33GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 15.000,00GBP was eine Bandbreite von -25,98 %/+10.474,55 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
