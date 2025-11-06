Starkes Quartal dank Krebsarzneien und gute Aussichten für 2026

Auch der bereinigte Gewinn je Aktie fiel mit 2,38 Dollar unerwartet stark aus. Nach Steuern erzielte der Konzern gut 2,5 Milliarden Dollar Gewinn, ein Jahr zuvor waren es noch 1,4 Milliarden Dollar gewesen. Damit zahlt sich Soriots Strategie weiter aus: Der Manager hat Astrazeneca in den vergangenen Jahren zunehmend auf Krebsarzneien ausgerichtet. Außerdem wächst das Portfolio mit Medikamenten gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Stoffwechselstörungen. Bis 2030 will Soriot dadurch den Umsatz bis auf 80 Milliarden Dollar hochtreiben. In diesem Jahr soll der Erlös um einen hohen einstelligen Prozentsatz anziehen - nachdem Astrazeneca 2024 noch gut 54 Milliarden Dollar erlöst hatte./tav/mne/jha/

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 141,4 auf Tradegate (06. November 2025, 09:11 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AstraZeneca Aktie um -0,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,87 %.

Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 221,69 Mrd..

AstraZeneca zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,2143. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 134,33GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 15.000,00GBP was eine Bandbreite von -25,98 %/+10.474,55 % bedeutet.