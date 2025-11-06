RBC stuft Zalando auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Der Online-Händler habe im relativ ruhigen dritten Quartal in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Richard Chamberlain am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 sei bestätigt worden und zugunsten eines aktienbasierten Vergütungsprogramms habe das Unternehmen Aktienrückkäufe angekündigt./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:59 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:59 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,16 % und einem Kurs von 24,30EUR auf Tradegate (06. November 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Richard Chamberlain

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



