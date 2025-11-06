    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational
    RBC stuft RATIONAL AG auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach Zahlen mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Underperform" belassen. Im dritten Quartal habe der Großküchenausrüster die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung. Eine leicht gesenkte Margenprognose für das Geschäftsjahr ist nach seiner Meinung von geringerer Bedeutung./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:02 / EST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:02 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,51 % und einem Kurs von 665,5EUR auf Tradegate (06. November 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Sebastian Kuenne
    Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 600
    Kursziel alt: 600
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



