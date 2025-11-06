RBC stuft RATIONAL AG auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach Zahlen mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Underperform" belassen. Im dritten Quartal habe der Großküchenausrüster die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung. Eine leicht gesenkte Margenprognose für das Geschäftsjahr ist nach seiner Meinung von geringerer Bedeutung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,51 % und einem Kurs von 665,5EUR auf Tradegate (06. November 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Sebastian Kuenne
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sebastian Kuenne
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte