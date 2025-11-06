E.l.f. Beauty-Aktie stürzt nach schwacher Prognose und Zollschock ab

Das Unternehmen erwartet im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz zwischen 1,55 und 1,57 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 18 bis 20 Prozent entspricht. Analysten hatten laut LSEG jedoch 1,65 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Noch herber fiel die Enttäuschung beim Gewinn aus: Das Management rechnet nur mit einem bereinigten Ergebnis von 2,80 bis 2,85 US-Dollar je Aktie und liegt damit weit unter den erwarteten 3,58 US-Dollar.

Ein enttäuschender Ausblick und der Druck durch neue US-Zölle haben die Aktie des Kosmetikkonzerns E.l.f. Beauty am Mittwoch einbrechen lassen – trotz des millionenschweren Zukaufs der Trendmarke Rhode von Hailey Bieber. An der New York Stock Exchange brach die Aktie nach Börsenschluss zeitweise um rund 28,5 Prozent auf 84,33 US-Dollar je Anteilschein ein.

Dabei hatte E.l.f. im zweiten Geschäftsquartal (per 30. September) die Gewinnschätzungen übertroffen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 68 Cent, während Analysten nur mit 57 Cent gerechnet hatten. Die Umsätze blieben mit 344 Millionen US-Dollar hingegen hinter den Erwartungen zurück. Der Nettogewinn sank von 19 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 3 Millionen US-Dollar – ein Rückgang um rund 84 Prozent.

Laut CEO Tarang Amin ist der Hauptgrund die von Präsident Donald Trump eingeführten neuen Importzölle auf Waren aus China. Da E.l.f. seine Produkte überwiegend in China fertigen lässt, belasten die Zölle die Marge des Unternehmens spürbar. Deshalb erhöhte das Unternehmen ab August die Preise um 1 US-Dollar pro Produkt, um die Kosten teilweise aufzufangen.

Trotz des schwachen Ausblicks setzt Amin große Hoffnungen auf Rhode, die Marke von Hailey Bieber, die E.l.f. Anfang des Jahres für eine Milliarde US-Dollar übernommen hatte. Rhode soll im laufenden Jahr rund 200 Millionen US-Dollar zum Umsatz beitragen und langfristig sogar 300 Millionen US-Dollar jährlich generieren. Der Launch in den Sephora-Stores war laut Amin der erfolgreichste in der Geschichte des Einzelhändlers.

E.l.f. steht nun unter Druck, die Integration von Rhode schnell voranzutreiben, um das Wachstum zu stabilisieren – andernfalls droht der Glamour an der Börse zu verblassen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

