    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Eröffnung

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax schwächelt nach Aufholjagd - Zahlenflut im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet mit moderaten Verlusten bei 24.002 Punkten.
    • MDax und EuroStoxx 50 ebenfalls im Minus.
    • Quartalsberichte geben keinen Impuls für den Markt.
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax schwächelt nach Aufholjagd - Zahlenflut im Fokus
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist nach der späten Aufholjagd zur Wochenmitte mit moderaten Verlusten in den Donnerstag gestartet. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,20 Prozent auf 24.002 Punkte. Damit setzte sich die Hängepartie der vergangenen Wochen und Monate an der runden Marke von 24.000 Punkten zunächst fort. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,09 Prozent auf 29.348 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,3 Prozent.

    Im Fokus steht mit einer wahren Zahlenflut weiter die Quartalsberichtssaison der Unternehmen, die dem Gesamtmarkt bislang keinen entscheidenden Impuls geben konnte. "Der Dax bleibt im Seitwärtstrend", konstatierte Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Auf kurze Sicht überwögen aber die Risiken./gl/jha/





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Eröffnung Dax schwächelt nach Aufholjagd - Zahlenflut im Fokus Der Dax ist nach der späten Aufholjagd zur Wochenmitte mit moderaten Verlusten in den Donnerstag gestartet. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,20 Prozent auf 24.002 Punkte. Damit setzte sich die Hängepartie der …