Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax schwächelt nach Aufholjagd - Zahlenflut im Fokus
- Dax startet mit moderaten Verlusten bei 24.002 Punkten.
- MDax und EuroStoxx 50 ebenfalls im Minus.
- Quartalsberichte geben keinen Impuls für den Markt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist nach der späten Aufholjagd zur Wochenmitte mit moderaten Verlusten in den Donnerstag gestartet. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,20 Prozent auf 24.002 Punkte. Damit setzte sich die Hängepartie der vergangenen Wochen und Monate an der runden Marke von 24.000 Punkten zunächst fort. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,09 Prozent auf 29.348 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,3 Prozent.
Im Fokus steht mit einer wahren Zahlenflut weiter die Quartalsberichtssaison der Unternehmen, die dem Gesamtmarkt bislang keinen entscheidenden Impuls geben konnte. "Der Dax bleibt im Seitwärtstrend", konstatierte Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Auf kurze Sicht überwögen aber die Risiken./gl/jha/
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ja, irgendeine Sau muss halt immer durch's Dorf getrieben werden.... ;)
Der aktuelle Shutdown läuft seit 1.10., damit hat Trump mit bislang 35 Tagen seinen eigenen Rekord aus 2018/19 eingestellt.
Streitthema Nr.1 ist nach wie vor "Obamacare"... aktuell fehlen wohl noch 7 Stimmen der Demokraten im Senat, um die Haushaltssperre aufzuheben.
Das ganze Prozedere haben wir ja nun schon öfter erlebt und sie werden sich natürlich auch dieses Mal irgendwann einigen.
Und genau dann dürfte es auch eine Reaktion an den Märkten geben. Wer also gerade auf den vermeintlichen Abwärtsimpuls setzt, sollte dies im Hinterkopf behalten und entsprechend eng absichern.
GuMo und viel Erfolg @all, CB. 😎
Bild: 1063_20251104075819_girl
Bekanntlich wissen wir alle nichts aber zum Glück werden uns auch heute wieder Pinguine und andere Helden hilfreich zur Seite stehen.
Für den (natürlich völlig abwegigen) Fall, das die angegebene Richtung doch die falsche ist, immer daran denken.... im (verdeckten) Nachkauf liegt der Gewinn und falls auch dieses nicht fruchtet, einfach das gute alte Gegenteil-Trading zum Einsatz bringen. Das hat sich speziell im hinterher Modus noch immer bewährt.
Ihr seht, es kann einfach nichts schief gehen.... bis später dann also, wir feiern selbstverständlich gemeinsam. 🤡 🥂 🥳
IG Start 8:00 bei 24.013.... wohin werden Knochen, Würfel und die Katze der Nachbarin den DAX wohl führen? Eine magische Spannung liegt in der Luft... 😎