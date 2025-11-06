RBC stuft COMMERZBANK AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Geldinstitut habe im dritten Quartal auf den ersten Blick die Erwartungen verfehlt, schrieb Anke Reingen am Donnerstag. Sie betonte aber, dass es in den Details einige ermutigende Entwicklungen gegeben habe, vor allem im Geschäftskundenbereich. Zum erhöhten Ziel für den Zinsüberschuss erwähnte sie, dass der Konsens schon auf dem neuen Niveau liege./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:14 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:14 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 31,96EUR auf Tradegate (06. November 2025, 09:25 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 33,00 € , was eine Steigerung von +4,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer