Hapag-Lloyd: 10 Jahre nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung feiern
Hapag-Lloyd feiert ein Jahrzehnt an der Börse mit beeindruckendem Wachstum und Wertschöpfung, gestützt durch strategische Investitionen und eine starke Dividendenpolitik.
Foto: Marcus Brandt - dpa
- Hapag-Lloyd feiert 10 Jahre an der Börse mit profitablen Wachstum und Wertschöpfung seit dem Börsengang 2015.
- Das Unternehmen hat über 21 Milliarden Euro an Dividenden ausgeschüttet.
- Der Börsengang 2015 ermöglichte Investitionen in die Flotte und die Stärkung des Netzwerks.
- Hapag-Lloyd hat seit dem Börsengang mehr als 120 Euro Dividende pro Aktie ausgeschüttet und der Aktienkurs ist auf über 100 Euro gestiegen.
- Die Dividendenpolitik sieht vor, mindestens 30 Prozent des Konzerngewinns an die Aktionäre auszuschütten, mit Fokus auf langfristiges Wachstum.
- Hapag-Lloyd betreibt eine Flotte von 313 Containerschiffen und ist in 140 Ländern mit 400 Büros präsent.
