Forschung und Umsatz auf Rekordkurs: Dieser Pharmariese trotzt allen Prognosen

Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 12 Prozent auf 2,38 US-Dollar und lag damit über den erwarteten 2,29 US-Dollar. Der Umsatz wuchs bei konstanten Wechselkursen um 10 Prozent auf 15,19 Milliarden US-Dollar – ebenfalls mehr als Analysten prognostiziert hatten. Das operative Ergebnis kletterte um 13 Prozent auf 4,99 Milliarden US-Dollar.

AstraZeneca hat im dritten Quartal die Prognosen übertroffen und bleibt auf Wachstumskurs. Der britisch-schwedische Pharmakonzern profitierte von starken Verkäufen in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Nierenmedizin.

Jahresprognose bleibt stabil

Trotz der starken Zahlen hält AstraZeneca an seiner bisherigen Jahresprognose fest. Das Unternehmen erwartet weiterhin ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und einen Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie im niedrigen zweistelligen Bereich. CEO Pascal Soriot sagte:

"Die starke zugrunde liegende Dynamik in unserem gesamten Geschäft in den ersten neun Monaten des Jahres versetzt uns in eine gute Lage, um das Wachstum bis 2026 aufrechtzuerhalten, und bringt uns auf Kurs, unser Ziel für 2030 zu erreichen."

Forschung als Wachstumstreiber

Besonders positiv hob Soriot die Forschungserfolge hervor. In diesem Jahr habe AstraZeneca bereits 16 erfolgreiche Phase-III-Studien abgeschlossen, darunter wichtige Fortschritte bei den Wirkstoffen Baxdrostat gegen Bluthochdruck sowie Enhertu und Datroway zur Behandlung von Brustkrebs. Diese Ergebnisse sollen den Konzern langfristig stärken.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 43,24 Milliarden US-Dollar. Das Segment Onkologie wuchs um 16 Prozent, der Bereich Forschung und Innovation um 13 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 15 Prozent auf 7,04 US-Dollar zu.

Ausbau in den USA und Nachhaltigkeitslob

AstraZeneca setzt zunehmend auf den US-Markt. Im Oktober begann der Bau einer neuen Produktionsanlage in Virginia im Wert von 4,5 Milliarden US-Dollar. Zudem habe das Unternehmen mit der US-Regierung eine Vereinbarung getroffen, um die Medikamentenkosten für Patienten zu senken.

Auch im Bereich Nachhaltigkeit erhielt der Konzern internationale Anerkennung. Das Time Magazine führte AstraZeneca als eines der 50 besten Unternehmen der Welt und als führenden Pharmakonzern in Sachen Transparenz. Das Sustainability Magazine platzierte das Unternehmen auf Rang fünf der weltweit nachhaltigsten Konzerne.

Blick nach vorn

AstraZeneca bestätigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 und bleibt überzeugt, das Wachstum der vergangenen Jahre fortsetzen zu können. Mit einer starken Pipeline, massiven Investitionen in den USA und stetigem Umsatzplus sieht sich das Unternehmen auf Kurs, seine langfristigen Ziele bis 2030 zu erreichen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 141,4EUR auf Tradegate (06. November 2025, 09:11 Uhr) gehandelt.