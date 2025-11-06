AUTO1 Group Aktie weiter auf Talfahrt - -11,25 % - 06.11.2025

Die AUTO1 Group Aktie notiert aktuell bei 25,25€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -11,25 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,20 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Obwohl die AUTO1 Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,68 %.

Allein seit letzter Woche ist die AUTO1 Group Aktie damit um -5,87 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,86 %. Im Jahr 2025 gab es für AUTO1 Group bisher ein Plus von +81,63 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,81 % geändert.

AUTO1 Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,87 % 1 Monat -7,86 % 3 Monate +2,68 % 1 Jahr +216,01 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Es gibt 220 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,73 Mrd.EUR wert.

Die gestern vorgelegte Quartalsbilanz des Online-Gebrauchtwagenhändlers AUTO1 Group las sich hervorragend, ein neuer Rekord jagte da den nächsten. Doch die Aktie drehte nach anfänglichem Plus ins Minus ab. Was passte den Verkäufern da nicht?

Die AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, hat am 5. November 2025 ihre beeindruckenden Finanzzahlen für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete einen …

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel beruhigte am Mittwochabend nach der volatilen Aktienreaktion auf den Quartalsbericht die Anleger. Höhere Investitionen …

AUTO1 Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.