Heidelberg Materials setzt Wachstum im dritten Quartal fort und bestätigt positiven Ausblick für 2025

Heidelberg (ots) -- Q3-Ergebnis (1) steigt um 5 % auf 1.179 (i. V.: 1.124) Mio EUR- Operative Marge (2) verbessert sich auf 25,9 % (i. V.: 25,2 %)- Produktivitäts- und Effizienzsteigerung: Initiative Transformation Acceleratormit deutlichen Einsparungen- Vorreiterrolle in der Baustoffindustrie: Erste Lieferungen von evoZero®, demweltweit ersten Carbon Captured Near-Zero-Zement, an Kunden in Europa- Finale Investitionsentscheidung: Baubeginn für weiteres CCS-Projekt inPadeswood, GB, in den nächsten Wochen- Vier weitere Förderzusagen aus dem EU-Innovationsfonds fürDekarbonisierungsprojekte- Positiver Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bestätigt: Ergebnis des laufendenGeschäftsbetriebs konkretisiert auf 3,30-3,50 Mrd EUR (bisher: 3,25-3,55 MrdEUR); ROIC unverändert bei rund 10 %(1) RCO = Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs(2) RCOBD-Marge = Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen imVerhältnis zum Umsatz"Wir haben unseren Wachstumskurs im dritten Quartal 2025 fortgesetzt, trotzanhaltender politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten. Unserkompromissloser Fokus auf aktives Preis- und Kostenmanagement in allenKonzerngebieten hat im dritten Quartal maßgeblich dazu beigetragen, dass wirunser Ergebnis verbessern und unsere Profitabilität weiter ausbauen konnten.Insbesondere unsere Initiative Transformation Accelerator leistete mitdeutlichen Einsparungen einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung unserer Marge",erklärte Dr. Dominik von Achten, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Materials."Mit Blick auf das Gesamtjahr bleiben wir zuversichtlich. Auf Basis derbisherigen Geschäftsentwicklung bestätigen wir unseren positiven Ausblick für2025.""Mit dem Start der Auslieferung von evoZero® - dem ersten Carbon CapturedNear-Zero-Zement - an Kunden in ganz Europa haben wir die Transformation derBauindustrie spürbar vorangetrieben. Das weltweit einzigartige Produkt wird inunserer CCS-Anlage in Brevik hergestellt und verschafft unseren Kunden einenklaren Wettbewerbsvorteil auf dem Weg zu CO2-reduziertem Bauen. Mit der finalenInvestitionsentscheidung für unser CCS-Projekt Padeswood in Großbritannien bauenwir unsere Vorreiterrolle im Bereich Nachhaltigkeit weiter aus."Gute operative EntwicklungDas Unternehmen steigerte seine Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahresquartalleicht um 51 Mio EUR bzw. 1 % auf 5.807 (i. V.: 5.756) Mio EUR. Das Ergebnis deslaufenden Geschäftsbetriebs (RCO) stieg spürbar um 54 Mio EUR bzw. 5 % auf 1.179