    Heidelberg Materials setzt Wachstum im dritten Quartal fort und bestätigt positiven Ausblick für 2025

    Heidelberg (ots) -

    - Q3-Ergebnis (1) steigt um 5 % auf 1.179 (i. V.: 1.124) Mio EUR
    - Operative Marge (2) verbessert sich auf 25,9 % (i. V.: 25,2 %)
    - Produktivitäts- und Effizienzsteigerung: Initiative Transformation Accelerator
    mit deutlichen Einsparungen
    - Vorreiterrolle in der Baustoffindustrie: Erste Lieferungen von evoZero®, dem
    weltweit ersten Carbon Captured Near-Zero-Zement, an Kunden in Europa
    - Finale Investitionsentscheidung: Baubeginn für weiteres CCS-Projekt in
    Padeswood, GB, in den nächsten Wochen
    - Vier weitere Förderzusagen aus dem EU-Innovationsfonds für
    Dekarbonisierungsprojekte
    - Positiver Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bestätigt: Ergebnis des laufenden
    Geschäftsbetriebs konkretisiert auf 3,30-3,50 Mrd EUR (bisher: 3,25-3,55 Mrd
    EUR); ROIC unverändert bei rund 10 %

    (1) RCO = Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs

    (2) RCOBD-Marge = Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen im
    Verhältnis zum Umsatz

    "Wir haben unseren Wachstumskurs im dritten Quartal 2025 fortgesetzt, trotz
    anhaltender politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten. Unser
    kompromissloser Fokus auf aktives Preis- und Kostenmanagement in allen
    Konzerngebieten hat im dritten Quartal maßgeblich dazu beigetragen, dass wir
    unser Ergebnis verbessern und unsere Profitabilität weiter ausbauen konnten.
    Insbesondere unsere Initiative Transformation Accelerator leistete mit
    deutlichen Einsparungen einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung unserer Marge",
    erklärte Dr. Dominik von Achten, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Materials.
    "Mit Blick auf das Gesamtjahr bleiben wir zuversichtlich. Auf Basis der
    bisherigen Geschäftsentwicklung bestätigen wir unseren positiven Ausblick für
    2025."

    "Mit dem Start der Auslieferung von evoZero® - dem ersten Carbon Captured
    Near-Zero-Zement - an Kunden in ganz Europa haben wir die Transformation der
    Bauindustrie spürbar vorangetrieben. Das weltweit einzigartige Produkt wird in
    unserer CCS-Anlage in Brevik hergestellt und verschafft unseren Kunden einen
    klaren Wettbewerbsvorteil auf dem Weg zu CO2-reduziertem Bauen. Mit der finalen
    Investitionsentscheidung für unser CCS-Projekt Padeswood in Großbritannien bauen
    wir unsere Vorreiterrolle im Bereich Nachhaltigkeit weiter aus."

    Gute operative Entwicklung

    Das Unternehmen steigerte seine Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahresquartal
    leicht um 51 Mio EUR bzw. 1 % auf 5.807 (i. V.: 5.756) Mio EUR. Das Ergebnis des
    laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) stieg spürbar um 54 Mio EUR bzw. 5 % auf 1.179
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,46 % und einem Kurs von 202,5 auf Tradegate (06. November 2025, 09:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +1,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 35,63 Mrd..

    Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der Heidelberg Materials Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 244,00EUR was eine Bandbreite von +1,99 %/+21,39 % bedeutet.

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
