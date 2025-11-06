Heidelberg Materials setzt Wachstum im dritten Quartal fort und bestätigt positiven Ausblick für 2025
- Q3-Ergebnis (1) steigt um 5 % auf 1.179 (i. V.: 1.124) Mio EUR
- Operative Marge (2) verbessert sich auf 25,9 % (i. V.: 25,2 %)
- Produktivitäts- und Effizienzsteigerung: Initiative Transformation Accelerator
mit deutlichen Einsparungen
- Vorreiterrolle in der Baustoffindustrie: Erste Lieferungen von evoZero®, dem
weltweit ersten Carbon Captured Near-Zero-Zement, an Kunden in Europa
- Finale Investitionsentscheidung: Baubeginn für weiteres CCS-Projekt in
Padeswood, GB, in den nächsten Wochen
- Vier weitere Förderzusagen aus dem EU-Innovationsfonds für
Dekarbonisierungsprojekte
- Positiver Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bestätigt: Ergebnis des laufenden
Geschäftsbetriebs konkretisiert auf 3,30-3,50 Mrd EUR (bisher: 3,25-3,55 Mrd
EUR); ROIC unverändert bei rund 10 %
(1) RCO = Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs
(2) RCOBD-Marge = Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen im
Verhältnis zum Umsatz
"Wir haben unseren Wachstumskurs im dritten Quartal 2025 fortgesetzt, trotz
anhaltender politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten. Unser
kompromissloser Fokus auf aktives Preis- und Kostenmanagement in allen
Konzerngebieten hat im dritten Quartal maßgeblich dazu beigetragen, dass wir
unser Ergebnis verbessern und unsere Profitabilität weiter ausbauen konnten.
Insbesondere unsere Initiative Transformation Accelerator leistete mit
deutlichen Einsparungen einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung unserer Marge",
erklärte Dr. Dominik von Achten, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Materials.
"Mit Blick auf das Gesamtjahr bleiben wir zuversichtlich. Auf Basis der
bisherigen Geschäftsentwicklung bestätigen wir unseren positiven Ausblick für
2025."
"Mit dem Start der Auslieferung von evoZero® - dem ersten Carbon Captured
Near-Zero-Zement - an Kunden in ganz Europa haben wir die Transformation der
Bauindustrie spürbar vorangetrieben. Das weltweit einzigartige Produkt wird in
unserer CCS-Anlage in Brevik hergestellt und verschafft unseren Kunden einen
klaren Wettbewerbsvorteil auf dem Weg zu CO2-reduziertem Bauen. Mit der finalen
Investitionsentscheidung für unser CCS-Projekt Padeswood in Großbritannien bauen
wir unsere Vorreiterrolle im Bereich Nachhaltigkeit weiter aus."
Gute operative Entwicklung
Das Unternehmen steigerte seine Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahresquartal
leicht um 51 Mio EUR bzw. 1 % auf 5.807 (i. V.: 5.756) Mio EUR. Das Ergebnis des
laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) stieg spürbar um 54 Mio EUR bzw. 5 % auf 1.179
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,46 % und einem Kurs von 202,5 auf Tradegate (06. November 2025, 09:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +1,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 35,63 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der Heidelberg Materials Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 244,00EUR was eine Bandbreite von +1,99 %/+21,39 % bedeutet.
