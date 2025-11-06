Wacker Chemie-(Turbo)-Calls mit gehebeltem Renditepotenzial

Obwohl die schwachen Ergebnisse für das dritte Quartal keine Überraschung gewesen seien und sich auch ein schwaches Schlussquartal abzeichne, bekräftigten die Experten von Warburg Research mit einem von 95 auf 88 Euro gesenkten Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Wacker Chemie-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn sich die Aktie zumindest wieder auf 72 Euro zulegen kann.

Nach einem kräftigen Kursanstieg zum Jahresbeginn, 2025 als die Wacker Chemie-Aktie (ISIN: DE000WCH8881) bis zum März 2025 auf bis zu 86 Euro zulegen konnte, ging es mit dem Aktienkurs bis Anfang April 2025 steil auf bis zu 61 Euro nach unten. Danach trat der Aktienkurs in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 60 bis 71,50 Euro ein. Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal nähert sich der Aktienkurs mit aktuell 68,50 Euro dem oberen Rand der Handelsspanne an.

Call-Optionsschein mit Strike bei 68 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Wacker Chemie-Aktie mit Basispreis 68 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000PL88FF3, wurde beim Wacker Chemie-Aktienkurs von 68,50 Euro mit 0,71 – 0,74 Euro gehandelt.

Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 72 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,91 Euro (+23 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 65,17 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Wacker Chemie-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 65,17 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM62P57, wurde beim Wacker Chemie-Kurs von 68,50 Euro mit 0,39 – 0,40 Euro gehandelt.

Wenn die Wacker Chemie-Aktie in nächster Zeit auf 72 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,68 Euro (+70 Prozent) erhöhen – sofern die Wacker Chemie-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 64,259 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Wacker Chemie-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 64,259 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ2BQB3, wurde beim Wacker Chemie-Kurs von 68,50 Euro mit 0,46 – 0,49 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Wacker Chemie-Aktie auf 72 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,77 Euro (+57 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wacker Chemie-Aktien oder von Hebelprodukten auf Wacker Chemie-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.