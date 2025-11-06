AKTIE IM FOKUS
Rheinmetall unbewegt - JPMorgan: Fokus schon auf Kapitalmarkttag
- Rheinmetall-Aktien kaum bewegt nach Quartalszahlen.
- Kurs seit Jahresbeginn um 177 Prozent gestiegen.
- Anleger warten auf Kapitalmarkttag am 18. November.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall haben sich am Donnerstag kaum bewegt von den Quartalszahlen des Rüstungskonzerns und Autozulieferers gezeigt. Trotz des deutlichen Abstands zum gut einen Monat alten Rekordhoch von 2.008 Euro steht im bisherigen Jahresverlauf aber immer noch ein Kurssprung von 177 Prozent zu Buche - damit führen die Aktien unangefochten die Gewinnerliste im Dax an.
David Perry von der US-Bank JPMorgan attestierte Rheinmetall erwartungsgemäße Zahlen und hatte bereits vorab mit einer moderaten Kursreaktion gerechnet. Der Fokus der Anleger liege schon auf dem Kapitalmarkttag am 18. November. Derweil biete der jüngste Kursrückgang eine günstige Einstiegsgelegenheit vor diesem wichtigen Ereignis.
Jefferies-Expertin Chloe Lemarie zeigte sich erleichtert von dem robusten Zwischenbericht und dem bestätigten Ausblick. Denn die Ängste einiger Anleger vor einer Prognosesenkung, welche die Schwäche der vergangenen Tage widerspiegele, hätten sich somit nicht bewahrheitet. Die Konsensschätzungen lägen zudem weiterhin über der Planung des Unternehmens./gl/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 1.709 auf Tradegate (06. November 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -0,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 79,72 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.142,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.960,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +12,13 %/+28,72 % bedeutet.
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Solche Kursumstände, daß der Kurs kaum auf positives nach oben reagiert und eher sich seitwärts oder gar gefallen ist, hatten wir von Anfang an,als Rheinmetall bei 200,300,500,700,800,1.000,1.200,1.500 usw,jedesmal galt Rheinmetall als total überteuert und alle fürsorglichen User sahen ständig, egal zu welchen Kurse,den total Absturz,der nie kam. So gesehen,mit dem Auftrags Tsunami wird Rheinmetall,wie auch jeweils Renk und Hensoldt,in ihren Bewertungen reinwachsen. Steht jedem frei sein Investment jederzeit zu beenden,wenn meint, bei Rheinmetall seien keine Kursgewinne zu erzielen,aber nicht weiter mit ständigen Warnungen vor dem Kollaps investierte User nerven! Man kommt sich sonst vor wie ein Kleinkind, das von der Mutter ständig vor den gefahren gewarnt wird,was wann wie passieren könnte
Ist schon bemerkenswert,wie in jedem Forum es User gibt, die sich Sorgen um das investierte Geld anderer ,echt investierten ,machen ! Jeder ist für sein Investment verantwortlich,jeder dürfte wissen,welche Risiken es beinhaltet,wann man bei Rheinmetall oder anderswo einsteigt,da bedarf es keiner ständigen Warnungen deswegen,einiger fürsorglicher User,ist NUR nervend
Sorry, es geht mir nicht darum, Brechreiz hervorzurufen.