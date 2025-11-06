    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Rheinmetall unbewegt - JPMorgan: Fokus schon auf Kapitalmarkttag

    • Rheinmetall-Aktien kaum bewegt nach Quartalszahlen.
    • Kurs seit Jahresbeginn um 177 Prozent gestiegen.
    • Anleger warten auf Kapitalmarkttag am 18. November.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall haben sich am Donnerstag kaum bewegt von den Quartalszahlen des Rüstungskonzerns und Autozulieferers gezeigt. Trotz des deutlichen Abstands zum gut einen Monat alten Rekordhoch von 2.008 Euro steht im bisherigen Jahresverlauf aber immer noch ein Kurssprung von 177 Prozent zu Buche - damit führen die Aktien unangefochten die Gewinnerliste im Dax an.

    David Perry von der US-Bank JPMorgan attestierte Rheinmetall erwartungsgemäße Zahlen und hatte bereits vorab mit einer moderaten Kursreaktion gerechnet. Der Fokus der Anleger liege schon auf dem Kapitalmarkttag am 18. November. Derweil biete der jüngste Kursrückgang eine günstige Einstiegsgelegenheit vor diesem wichtigen Ereignis.

    Jefferies-Expertin Chloe Lemarie zeigte sich erleichtert von dem robusten Zwischenbericht und dem bestätigten Ausblick. Denn die Ängste einiger Anleger vor einer Prognosesenkung, welche die Schwäche der vergangenen Tage widerspiegele, hätten sich somit nicht bewahrheitet. Die Konsensschätzungen lägen zudem weiterhin über der Planung des Unternehmens./gl/jha/

    Rheinmetall

    +1,89 %
    -0,87 %
    -13,67 %
    -3,86 %
    +258,95 %
    +985,30 %
    +2.284,62 %
    +2.705,94 %
    +75.342,38 %
    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 1.709 auf Tradegate (06. November 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -0,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 79,72 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.142,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.960,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +12,13 %/+28,72 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
