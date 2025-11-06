    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiageo AktievorwärtsNachrichten zu Diageo
    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schnaps- und Guiness-Hersteller Diageo kappt Jahresausblick wegen China und USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Diageo leidet unter schwacher Nachfrage in China.
    • Umsatzwachstum bleibt hinter Erwartungen zurück.
    • Operativer Gewinn wächst nur im niedrigen einstelligen Bereich.
    Schnaps- und Guiness-Hersteller Diageo kappt Jahresausblick wegen China und USA
    Foto: bizoo_n - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Spirituosen- und Guinness-Hersteller Diageo bekommt die Schwierigkeiten in China und die geringe Kauflust der Verbraucher in den USA deutlich zu spüren. Daher dürfte das ursprünglich von Übergangsschef Nik Jhangiani angestrebte organische Umsatzwachstum im laufenden Geschäftsjahr bis Ende Juni keines mehr werden. Der Konzern erwartet nun noch einen Erlös auf Vorjahresniveau oder sogar leicht darunter, wie er am Donnerstag in London mitteilte. Bisher hatte das Management ein Plus aus eigener Kraft - also Wechselkursschwankungen und Übernahmeeffekte ausgeklammert - etwa in Höhe des Vorjahrs von 1,7 Prozent in Aussicht gestellt. Auch beim operativen Gewinn trübten sich die Aussichten ein. Die Aktie fiel nach dem Handelsstart um mehr als zwei Prozent.

    Zwar könne der Konzern für die Entwicklung des operativen Gewinns an gewissen Stellschrauben drehen, hieß es von Diageo. Allerdings dürfte das nur noch dazu führen, dass das Ergebnis organisch um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentsatz wachse. Bisher stand ein Plus im mittleren einstelligen Bereich im Plan. In den Zielen sind Kosten für erhöhte Zölle in den USA von 200 Millionen Dollar bereits enthalten. "Wir sind mit unserer aktuellen Leistung nicht zufrieden", räumte Jhangiani laut Mitteilung ein. Der Manager hatte mit seiner Amtsübernahme im Sommer den Sparkurs verschärft, um gegenzusteuern.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Diageo!
    Long
    15,97€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 9,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    19,45€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 9,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im ersten Quartal seines neuen Geschäftsjahrs 2025/26 setzte der Anbieter von Marken wie Johnnie-Walker-Whisky, Smirnoff Wodka und Baileys Irish Cream wegen Unternehmensverkäufen weniger um. Der Erlös sank im Jahresvergleich um 2,2 Prozent auf knapp 4,9 Milliarden US-Dollar (4,2 Mrd Euro). Aus eigener Kraft wäre der Erlös stabil geblieben. Analysten hatten mit einem organischen Rückgang von mehr als einem Prozent gerechnet.

    Deutlich fielen die Rückgänge in den USA und vor allem in China aus. Peking hatte die Richtlinien für Alkohol in diesem Jahr deutlich verschärft. Der dort als "Baijiu" oder "Chinese White Spirits" bekannte Schnaps ist bei offiziellen Anlässen und Banketten mittlerweile teils ganz verboten./men/nas/jha/

    Diageo

    -2,21 %
    +2,76 %
    -0,97 %
    -6,82 %
    -28,18 %
    -51,65 %
    -30,38 %
    -23,09 %
    +271,37 %
    ISIN:GB0002374006WKN:851247

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie

    Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 19,90 auf Tradegate (06. November 2025, 09:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um +2,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 44,36 Mrd..

    Diageo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0179. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4100 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,100GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 25,00GBP was eine Bandbreite von -4,76 %/+25,31 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Diageo - 851247 - GB0002374006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Diageo. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Schnaps- und Guiness-Hersteller Diageo kappt Jahresausblick wegen China und USA Der britische Spirituosen- und Guinness-Hersteller Diageo bekommt die Schwierigkeiten in China und die geringe Kauflust der Verbraucher in den USA deutlich zu spüren. Daher dürfte das ursprünglich von Übergangsschef Nik Jhangiani angestrebte …