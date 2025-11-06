Krankenhäuser in Deutschland knacken Millionengrenze bei Personal

WIESBADEN (dpa-AFX) - Etwas mehr Patienten, aber deutlich mehr Personal: Die Krankenhäuser in Deutschland beschäftigen so viele Menschen wie nie zuvor. Umgerechnet auf Vollzeitbeschäftigte überstieg die Zahl der Mitarbeiter 2024 erstmals seit Beginn der Krankenhausstatistik im Jahr 1991 die Millionengrenze, wie das Statistische Bundesamt berichtet.

Zum Jahresende 2024 waren in den Krankenhäusern rund 217.700 Menschen im ärztlichen Dienst und 1.240.900 Menschen im nichtärztlichen Dienst direkt bei den Einrichtungen beschäftigt. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Ärztinnen und Ärzte damit um 2,7 Prozent und die Zahl der Beschäftigten im nichtärztlichen Dienst um 3,3 Prozent.